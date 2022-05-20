Казань станет одной из площадок референдума по поправкам в Конституцию Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом назначил общенациональный референдум по поправкам в Конституцию страны, который пройдет 5 июня 2022 года. Казань станет одной из пяти площадок по проведению всенародного опроса, расположенных на территории России. Об этом «Татар-информу» сообщили в Генконсульстве Казахстана в Казани.

«Конституционная реформа — это логичное продолжение всех политических реформ Президента РК с 2019 года, и [она] нацелена на комплексную трансформацию всей государственной модели. Поправки призваны закрепить окончательный переход от „суперпрезидентской” формы правления к президентской республике, перераспределение ряда властных полномочий, усиление роли и повышение статуса парламента, расширение участия населения в управлении страной, усиление механизма защиты прав граждан», — отметили в Генконсульстве.

В новой редакции Конституции планируется закрепить равноудаленность Президента от всех политических партий и движений. Родственникам Президента будет запрещено занимать высокие государственные должности. Исключаются положения об особой роли и привилегиях первого Президента страны Нурсултана Назарбаева. Депутатский корпус Мажилиса будет формироваться по смешанной избирательной системе. Мажоритарная система позволит отзывать депутата по желанию избирателей.

Создание Конституционного суда, закрепление статуса уполномоченного по правам человека на конституционном уровне, безоговорочный запрет смертной казни — все эти шаги направлены на всестороннее соблюдение прав и свобод граждан. Изменения коснутся более 30 статей Основного закона Казахстана.

Казахстанцы, достигшие 18 лет, смогут проголосовать на референдуме в пяти российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани, Омске. В столице Татарстана референдум пройдет в здании Генконсульства Казахстана, которое расположено по адресу: ул. Карла Маркса, д. 8/13.