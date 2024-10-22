«Казань станет одним из центров мировой политики»: чего ждут от саммита БРИКС в России

В Казани стартует политическое событие номер один в мире в 2024 году

Фото: © Максим Богодвид / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Доля Запада в мировой экономике падает

Более 20 лидеров стран подтвердили свое участие в казанском саммите БРИКС. Среди них Владимир Путин, а также китайский лидер Си Цзиньпин, Премьер-министр Индии Нарендра Моди и даже представитель НАТО и «западного блока» Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности по итогам 2023 года достигла рекордных 35,7%. А вот «кусок» стран G7 съежился до 29%, следует из данных Всемирного банка.

БРИКС на сегодня объединяет десять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. В «Большую семерку» входят США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Канада и Италия.

С приемом новых членов БРИКС разница будет расти не в пользу «западного блока». Отсюда очевидно, что в 2024 году именно саммит в Казани станет центральным событием мировой геополитики.

На данный момент практически 30 стран заявили о своем желании стать членами БРИКС или получить статус государства-партнера. В их числе: Азербайджан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Зимбабве, Индонезия, Казахстан, Куба, Кувейт, Марокко, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Сенегал, Сирия, Таиланд, Турция, Уганда, Чад, Шри-Ланка, Экваториальная Гвинея, Эритрея и Южный Судан.

По словам Владимира Путина, кандидатов привлекают принципиальные установки, лежащие в основе деятельности объединения Фото: kremlin.ru

БРИКС – теперь не только про экономику?

О причинах столь пристального интереса к БРИКС говорил еще в январе 2024 года Президент России Владимир Путин. По его словам, кандидатов привлекают принципиальные установки, лежащие в основе деятельности объединения.

«Это суверенное равенство, уважение выбора собственного пути развития, взаимный учет интересов, открытость, консенсус, стремление к формированию многополярного мироустройства и справедливой модели глобальной финансовой и торговой системы, поиск коллективных решений наиболее острых проблем современности», – говорил российский лидер в своем обращении в связи с началом председательства России в БРИКС.

Изначально БРИКС создавался как сугубо экономический блок. Однако геополитические реалии последних лет внесли свои коррективы. Основатели БРИКС, в первую очередь Россия и Китай, все больше вносят в повестку объединения политические и идеологические нотки. К потенциальным «новичкам» применяются новые требования. А именно – политический суверенитет стран, неприятие незаконных санкций. Подробнее об этом «Татар-информу» рассказал известный политолог и бывший дипломат Сергей Марков.

«“Большая семерка” — это, по сути дела, мощная политическая организация, вырабатывающая единую политику. А БРИКС — это клуб государств, которые друг с другом взаимодействуют, помогают друг другу в одном обстоятельстве — они поддерживают суверенитет друг друга. Поэтому они берут на себя неформальные обязательства не вводить санкции друг против друга. Поэтому отношения с неизбежностью носят антизападный характер, поскольку именно Запад привык ограничивать суверенитет всех остальных государств. Поэтому каждое из них сопротивляется Западу, ну и все вместе они друг друга немного поддерживают в этом сопротивлении Западу. Таков смысл этой организации», – высказал мнение эксперт.

Эту мысль в разговоре с «Татар-информом» развил и заместитель председателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, сенатор от Татарстана Александр Терентьев.

«БРИКС является растущим, весьма привлекательным объединением для многих стран, стремящихся вести международную деятельность с опорой на более справедливые, равноправные и взаимовыгодные отношения, уважая суверенитет и самобытность народов, их духовно-нравственные ценности. Деградирующий однополярный мир и диктат Запада для них неприемлем», – подчеркнул он.

Эрдоган настолько поднаторел в своей пресловутой «многовекторности», что «другом Запада» Анкара уже совсем не выглядит Фото: kremlin.ru

Турецкий кейс

И правда, действующие члены БРИКС и кандидаты на этот статус не принимают мировое устройство, основанное на так называемых правилах, которые навязывает своим союзникам Вашингтон. На смену этой схеме должно прийти мирное сосуществование, основанное на равноправии всех государств. Да и «друзей Запада» среди новых членов БРИКС быть не может.

Из последнего некое исключение может быть сделано только для Турции. Тот же Эрдоган настолько поднаторел в своей пресловутой «многовекторности», что «другом Запада» Анкара уже совсем не выглядит. Правда, в НАТО состоит. Но это, как говорится, другое. Тем более Турция на данный момент по большинству региональных вопросов выступает скорее оппонентом США. Достаточно вспомнить жесткую риторику Эрдогана против агрессии Израиля в отношении Палестины и Ливана. И это при всеобъемлющей поддержке Вашингтоном воинствующей политики израильского правительства во главе с Биньямином Нетаньяху.

Турецкая интрига станет одним из центральных событий саммита. О причинах заинтересованности Анкары во вступлении в БРИКС «Татар-информу» рассказал журналист и эксперт по Турции Яшар Ниязбаев. По его словам, Турции объединение интересно с точки зрения диверсификации экономических связей.

«Турция довольно сильно интегрирована в западные структуры. И для того, чтобы как-то диверсифицировать эти экономические связи, а это непосредственно связано с независимостью самой Турции, она заинтересована в таких новых возможностях. Анкара считает, что БРИКС ее усилит. Несмотря на разговоры, что это будет отдаление от западного мира, Турция считает, что это лишь усилит ее позиции перед союзниками. В том числе по блоку НАТО», – уверен эксперт.

Эрдоган зачастую и вовсе принимает решения, опираясь на интересы своей страны, а не НАТО. Таким мнением с «Татар-информом» поделился первый зампред Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа. По его словам, турецкий лидер прекрасно осознает, что страны НАТО будут выражать свое недовольство из-за участия Эрдогана в саммите БРИКС.

«Но в то же время он прекрасно понимает, что мир перестал быть однополярным, что есть силы, которые защищают как свои интересы, так и готовы сотрудничать друг с другом. Поэтому он, видя все это, хочет быть в первом вагоне, а не в последнем», ­– добавил Чепа.

Казань заслуженно в этом году станет площадкой для саммита БРИКС Фото: © Владмир Васильев / «Татар-информ»

Почему саммит решили провести в Казани

Между тем Чепа подчеркнул, что Казань заслуженно в этом году станет площадкой для саммита БРИКС.

«Очень хорошо, что в Казани пройдет саммит БРИКС, это важно для страны. И хочу передать свое удовлетворение тем, как развивается республика сегодня», – заключил он.

С этой позицией отчасти согласен и Ниязбаев.

«Конечно, для Турции Татарстан — это очень важный регион, это братская республика. Поэтому, безусловно, я думаю, когда вопрос стоял о поездке, наверное, это сыграло важную роль. Но в целом, конечно, здесь все-таки вопрос в самом мероприятии», – заявил журналист корреспонденту «Татар-информа».

В целом выбор Казани в качестве площадки для проведения исторического саммита стран БРИКС никого не должен удивлять. За последние годы столица Татарстана стала настоящим дипломатическим центром России по взаимодействию со странами Юга, Востока и Исламского мира.

Кроме того, Татарстан является общепризнанным образцовым регионом России в области экономики, промышленности и инноваций. А также, что немаловажно, в вопросах мирного сосуществования представителей разных культур и конфессий, заявил «Татар-информу» депутат Госдумы РФ от РТ Айрат Фаррахов.

«Татарстан ярко представляет Россию, многонациональная, толерантная республика. Я считаю, что во всех отношениях решение Президента России о проведении саммита БРИКС в Казани является самым удачным. Татарстан имеет опыт проведения серьезных саммитов, что немаловажно. Поэтому это огромное доверие жителям республики, руководству Татарстана», – отметил депутат.

Также он анонсирован пристальное внимание к Казани всего мира в дни проведения саммита. По словам Фаррахова, событие ожидается судьбоносным.

«На сегодняшний день не так много объединений государств, которые вносят глобальные коррективы в развитие общества. БРИКС уже значительно превосходит в потенциале человеческом, бюджетном, финансовом, экономическом все имеющиеся объединения. Такие, как G7, например. Уже сейчас заявлено о желании вступить целого ряда государств в БРИКС. Поэтому ожидания от этого саммита просто огромные», – заявил Фаррахов.

За последние годы Казань стала настоящим дипломатическим центром России по взаимодействию со странами Юга, Востока и Исламского мира Фото: © Станислав Красильников / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«Казань станет одним из центров мировой политики»

Таким образом, Казань на какое-то время станет одним из центров мировой политики, считает, в свою очередь, сенатор Терентьев.

«Казань, принимающая в ближайшее время саммит глав государств БРИКС, несомненно, станет одним из центров мировой политики. Возможно мы станем свидетелями зарождения новой архитектуры международных отношений. Со стороны стран, объединяющих большинство населения планеты и демонстрирующих волю к построению более справедливого миропорядка», – считает представитель Татарстана в Совете Федерации.

Выбор Казани в качестве площадки проведения саммита БРИКС объясняется ее интегрированностью в вопросы внешнеполитической повестки исламского мира и развитой инфраструктурой. Такое мнение «Татар-информу» выразил депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин.

«Казань разносторонне интегрирована в вопросы внешнеполитической повестки исламского мира, который представляют большое количество стран, планирующих участвовать в саммите БРИКС. Это большая ответственность, это почетно. Поэтому выбор Казани в таких условиях совершенно логичен. Мы инфраструктурно подготовлены», – сказал Метшин.

По словам депутата, проведение саммита – это большой вызов для Казани, Татарстана и России в целом. Актуальность проведения данного саммита, по словам парламентария, объясняется тем, что мир столкнулся с множеством вызовов, которые требуют определенных решений.

«Такие форумы и площадки, по сути, меняют миропорядок. То, что в этом участвуют Татарстан и Казань, безусловно, очень важно», – подчеркнул Метшин.

Фото на анонсе: © Станислав Красильников / фотохост-агентство brics-russia2024.ru