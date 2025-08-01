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Общество 1 августа 2025 09:20

Казань станет консульским центром Казахстана еще для трех областей России

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Консульский округ генконсульства Казахстана в Казани расширят на Оренбургскую, Самарскую и Саратовскую области. Соответствующее распоряжение, опубликованное на портале официального опубликования правовых актов, подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«Принять предложение МИДа России о включении <…> территорий Оренбургской, Самарской и Саратовской областей в состав консульского округа генерального консульства Республики Казахстан в Казани», – говорится в документе.

Теперь граждане Казахстана смогут обращаться туда с вопросами насчет консульского обслуживания, например, чтобы получить или заменить паспорт, оформить визу или заверить документы в консульстве.

Согласно информации на сайте представительства МИД РФ в Казани, сейчас генконсульство Казахстана обслуживает граждан своей страны из 10 регионов: Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, а еще Кировской, Нижегородской, Пензенской и Ульяновской областей.

Напомним, генконсульство Казахстана было открыто в Казани в 2013 году. Оно расположено по адресу: ул. Карла Маркса, 8/13.

#генконсульство казахстана #Казань
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