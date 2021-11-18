Казань станет центральной площадкой Всероссийского юниорского водного форума

Всероссийский юниорский водный форум пройдет с 18 по 20 ноября в здании казанского ИТ-парка. В режиме видеоконференцсвязи к участникам форума присоединятся более 500 человек на 85 региональных площадках, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«На форуме соберутся молодые специалисты, ученые и эксперты в водной отрасли Татарстана и других регионов России — Челябинской, Тюменской, Омской, Псковской, Иркутской и других областей. Мероприятие проводит АНО „Институт консалтинга экологических проектов“ при поддержке Минприроды России и Федерального агентства водных ресурсов. Министерство экологии и природных ресурсов РТ является соорганизатором проекта», — пояснили в ведомстве.

Торжественное открытие форума состоится 19 ноября. Гостями мероприятия станут директор профильного департамента Минприроды России Роман Минухин, советник руководителя Росводресурсов Илья Разбаш и министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

В рамках заседания своим опытом с другими участниками поделятся студенты, которые уже получили спонсорскую поддержку и реализовали свои проекты в рамках Российского национального юниорского водного конкурса. Кроме того, участники смогут задать вопросы главным гостям мероприятия.

Впервые во время форума пройдет онлайн-сессия в формате «вопрос — ответ» со всеми регионами. Один из вопросов, который обсудят в Казани в эти дни, — это поддержка и развитие молодежных экологических стартапов.