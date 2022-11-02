Казань станет центральной площадкой Всероссийского экологического диктанта

С 11 по 27 ноября во всех регионах России пройдет Всероссийский экологический диктант, а Казань станет его центральной площадкой. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Это ежегодный проект, направленный на формирование экологической культуры и популяризацию экологических знаний, повышение уровня экологической грамотности. Мероприятие проходит в онлайн-формате на портале, а также на офлайн-площадках. В нем могут принять участие жители всех субъектов страны», – сказано в сообщении.

В прошлом году Татарстан лидировал по количеству победителей первой степени экологического диктанта, поэтому столица республики в этом году станет главной площадкой для торжественной церемонии открытия проекта. Старт будет дан 11 ноября в 10 часов утра.

Экологический диктант пройдет в формате тестирования, который включает 25 вопросов. Задания разделены на четыре блока: для ребят младше 12 лет, участников в возрасте от 12 до 18 лет и старше 18 лет. Последняя возрастная группа будет разделена на экологов и не экологов. Все участники получат дипломы или сертификаты.