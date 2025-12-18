Казань стала третьей среди самых популярных городов для новогоднего отдыха

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В сервисе планирования путешествий OneTwoTrip, проанализировав заказы в отелях среди своих клиентов, рассказали, какие города для празднования Нового года российские туристы выбирают чаще всего.

Больше всего путешественников приедет в столицу: в Москву приедут 20,6% туристов страны. На втором месте – Санкт-Петербург с долей 16,6%, а третью строчку заняла Казань, которую посетят 4,4% всех отдыхающих.

В OneTwoTrip поясняют, что спрос на отдых в столице РТ за год успел вырасти почти на 26%, а сам город поднялся в соответствующем рейтинге на два пункта.