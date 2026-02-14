Казань стала шестой в России по числу бронирований у иностранцев в 2025 году

В 2025 году интерес жителей Казани к зарубежным поездкам заметно вырос. Об этом «Татар-информу» сообщили эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

По данным аналитиков, в число самых популярных направлений по спросу от туристов из Казани вошли Белоруссия, Турция, Узбекистан, Абхазия, Грузия, Казахстан, Армения, Таиланд, Китай и Италия. Доля зарубежных направлений в структуре бронирований по итогам 2025 года составила 11%, тогда как годом ранее этот показатель находился на уровне 8%.

Одновременно Казань продолжает вызывать высокий интерес со стороны иностранных путешественников. В 2025 году столица Татарстана вошла в топ-10 самых популярных российских направлений по числу бронирований от зарубежных туристов и заняла шестое место. В рейтинге город уступил только Москве, Санкт-Петербургу, Сочи, Калининграду и Мурманску.

Наиболее активными гостями Казани из-за рубежа стали туристы из стран СНГ – Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Также в числе лидеров по числу поездок оказались путешественники из Китая, Индии и Турции.