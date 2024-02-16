Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казань стала самым популярным неморским городом для поездок летом
Казань возглавила рейтинг российских городов, популярных у туристов летом. В исследовании рассматривались города, расположенные не у моря, сообщает ТВИЛ.РУ.
Аналитики отмечают, что неморские направления, как правило менее дорогие и переполненные людьми. В то же время здесь можно отдохнуть и на пляже — у рек и озер.
«Мы сознательно решили исключить из рейтинга Москву — столица России берет „первые места“ в любом сезоне», — уточнили специалисты.
По результатам исследования туристы будут приезжать в Казань в 2024 году в среднем на четыре дня. Стоимость проживания составит 4180 рублей за ночь. Второе место занял Кисловодск со средней продолжительностью поездки в 7 дней и стоимости 3133 рубля/ночь. Замыкает топ-3 Калининград — 3261 рубль, шесть ночей. Далее расположились Пятигорск, Нижний Новгород, Волгоград, Красная Поляна, Петрозаводск, Екатеринбург и Железноводск.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»