Казань стала самым популярным неморским городом для поездок летом

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Казань возглавила рейтинг российских городов, популярных у туристов летом. В исследовании рассматривались города, расположенные не у моря, сообщает ТВИЛ.РУ.

Аналитики отмечают, что неморские направления, как правило менее дорогие и переполненные людьми. В то же время здесь можно отдохнуть и на пляже — у рек и озер.

«Мы сознательно решили исключить из рейтинга Москву — столица России берет „первые места“ в любом сезоне», — уточнили специалисты.

По результатам исследования туристы будут приезжать в Казань в 2024 году в среднем на четыре дня. Стоимость проживания составит 4180 рублей за ночь. Второе место занял Кисловодск со средней продолжительностью поездки в 7 дней и стоимости 3133 рубля/ночь. Замыкает топ-3 Калининград — 3261 рубль, шесть ночей. Далее расположились Пятигорск, Нижний Новгород, Волгоград, Красная Поляна, Петрозаводск, Екатеринбург и Железноводск.