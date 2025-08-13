Казань стала самым «кошачьим» городом в России

В столице РТ держат больше всего кошек, а именно 94% жителей. Причем 17% опрошенных горожан имеют в целом четырех и более животных, пишет ТАСС.

Также много кошек держат дома жители Новосибирска (89%). Собак – в Ростове-на-Дону (57%) и Тюмени (49%). Птицы пользуются особой популярностью в Тюмени (13%), Самаре (11%) и Воронеже (11%). Рыб любят заводить в Тюмени (16%) и Новосибирске (15%).

Максимальное количество домашних животных заводит молодежь (18-24 лет). Из них 15% имеют четырех и более животных, а 14% – трех.

Отмечается, что 85% хозяев кошек – женщины. Мужчины чаще заводят дома рыб (12%) и черепах (5%).