Казань стала площадкой межмуниципального диалога между Россией и Афганистаном

Фото: пресс-служба Российского делового центра в Афганистане

В столице Татарстана прошли переговоры между исполнительным директором Российского делового центра в Афганистане Мухаммадом Юсуфом Шинвари и генеральным секретарем Евразийского отделения Всемирной организации «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ) Расихом Сагитовым.

Ключевым вопросом встречи стало вступление муниципалитетов Афганистана в структуру ОГМВ. Интеграция в международное объединение откроет для афганских городов доступ к евразийскому муниципальному опыту, программам модернизации городской инфраструктуры и институтам гуманитарного сотрудничества.

«Татарстан выступает мостом, укрепляющим отношения между Россией и Афганистаном. Правительство Исламского Эмирата воспринимает республику как близкого партнера. Сегодня у нас с Россией активно развиваются торгово-экономические связи, а сейчас мы переходим на новый этап сотрудничества – выстраивание прямых связей между муниципалитетами двух стран. Нашими приоритетами остаются экономическое развитие и гуманитарное партнерство. В центре любого взаимодействия должен находиться человек, повышение качества жизни и благополучие простых граждан», – поделился с «Татар-информ» Мухаммад Юсуф Шинвари.

Проведение переговоров в Казани, где базируется штаб-квартира Евразийского отделения ОГМВ, подтверждает роль России как важной площадки межрегионального диалога со странами Востока.

Практическая выгода союза для государства – в расширении торгово-экономического присутствия: российские предприятия получат новые возможности для экспорта продукции машиностроения, строительных материалов и сельскохозяйственных товаров на рынок Афганистана.