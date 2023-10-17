Казань стала одним из трех популярных направлений для отдыха в России на Новый год

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Столица Татарстана попала в топ-3 самых популярных направлений в России для отдыха на новогодние каникулы. Также в лидерах Москва и Санкт-Петербург. Об этом говорится в исследовании сайта Superjob.

Из общего числа респондентов лишь 5% планируют совершать поездки на Новый год, при этом 3% планируют отдыхать в России, а еще 2% выбрали для отдыха зарубежные страны, среди которых лидируют Таиланд, Египет и ОАЭ.

Также в исследовании отмечается, что 30% опрошенных планируют провести новогодние каникулы дома. О желании поехать за город (на дачу или в деревню) высказались 9% респондентов. Еще 6% планируют ходить в гости к родственникам и друзьям. 16% планируют работать на новогодние каникулы.