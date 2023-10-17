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Новости Татарстана и Казани
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Казань стала одним из трех популярных направлений для отдыха в России на Новый год
Столица Татарстана попала в топ-3 самых популярных направлений в России для отдыха на новогодние каникулы. Также в лидерах Москва и Санкт-Петербург. Об этом говорится в исследовании сайта Superjob.
Из общего числа респондентов лишь 5% планируют совершать поездки на Новый год, при этом 3% планируют отдыхать в России, а еще 2% выбрали для отдыха зарубежные страны, среди которых лидируют Таиланд, Египет и ОАЭ.
Также в исследовании отмечается, что 30% опрошенных планируют провести новогодние каникулы дома. О желании поехать за город (на дачу или в деревню) высказались 9% респондентов. Еще 6% планируют ходить в гости к родственникам и друзьям. 16% планируют работать на новогодние каникулы.
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