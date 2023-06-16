Казань стала одним из самых популярных городов России для летних путешествий

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

У российских туристов вырос спрос на внутренний туризм. В топ-15 самых популярных городов для поездок этим летом вошла Казань, передает РИА Новости со ссылкой на данные Суточно.ру.

На верхних строчках рейтинга традиционно расположились Санкт-Петербург, Сочи и Москва. Причем Сочи в этом году бьет рекорды и пользуется у туристов ажиотажным спросом, отмечают специалисты.

В 15 самых популярных для путешествий городов кроме Казани вошли также Калининград, Зеленоградск, Адлер, Геленджик, Сириус, Кисловодск, Анапа, Светлогорск, Нижний Новгород, Дербент и Владивосток.

Снизилась популярность у Сортавалы и Ярославля. В среднем туристы приезжают в российские города на пять дней. При этом арендная ставка по России этим летом выросла на 13%, 4160 рублей за сутки.

Напомним, только за первые три месяца этого года музей-заповедник «Казанский Кремль» посетили почти 666 тыс. туристов, что на 14,5% больше, чем годом ранее. На майские праздники некоторые отели столицы Татарстана загружены на 100%.