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Путешествия и туризм
26 июня 2022  11:43

Казань стала одним из самых дешевых туристических направлений лета

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Москва, Казань и Санкт-Петербург оказались самыми бюджетными направлениями для туристической поездки этим летом. Столица Татарстана заняла второе место, уступив только Москве, передает РИА Новости.

Аналитики сервиса по бронированию туров подсчитали, что средний чек на поездку в Казань составляет 38 тысяч рублей. Москва может похвастаться ценником в 28 тысяч рублей.

Петербург замыкает тройку самых доступных туристических направлений. Средняя цена на тур в северную столицу - 41 тысяча рублей.

Далее следуют Калининградская область (44 тыс. руб.) и Минеральные воды (53 тыс. руб.)

#рейтинг #туризм
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