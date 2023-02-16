Казань стала одним из популярных городов для поездок на День святого Валентина

Специалисты назвали наиболее популярные у россиян направления для путешествий в период празднования Дня святого Валентина. Среди российских городов в топе оказалась и Казань (2,7% бронирований на 14 февраля), передает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

На первых местах рейтинга традиционно находятся Москва (24,6% бронирований), Сочи (12%) и Санкт-Петербург (11,3%). Также в День святого Валентина пользовались спросом Калининград (5,2%), Кавказские Минеральные Воды (4%), Екатеринбург (3,8%), Уфа (2,5%), Махачкала (2,4%) и Иркутск (2,1%).

Из зарубежных направлений самыми популярными у россиян в День святого Валентина стали Дубай, Стамбул и Ереван. Кроме того, в список востребованных направлений вошли Бишкек, Бангкок, Алматы, Бали, Пхукет, Минск и Анталья.

Напомним, по итогам 2022 года туристический поток в Татарстане вырос на 12%. Республику посетили порядка 3,7 млн туристов. В этом году на развитие туризма в Татарстане по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» выделено почти 700 млн рублей.