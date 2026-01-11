Казань стала одним из городов, возглавивших рейтинг культуры общения

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Москва возглавили рейтинг культуры общения. В этих городах жители чаще других выражают благодарность в повседневных ситуациях. Такие данные содержатся в исследовании программы лояльности «СберСпасибо» и аналитического центра НАФИ, которое имеется в распоряжении издания «Ведомости. Города».

Опрос был приурочен к Международному дню «Спасибо», отмечаемому 11 января.

Исследование показало, что привычка благодарить прочно вошла в повседневное общение россиян. Около 92% респондентов без труда говорят «спасибо» в бытовых ситуациях, а 64% регулярно слышат слова благодарности от окружающих – ежедневно или несколько раз в неделю. При этом 81% участников опроса указали, что в их семьях принято благодарить друг друга.

Восприятие вежливости заметно различается в зависимости от города. В Санкт-Петербурге 53% жителей считают уровень вежливости выше среднего по стране. В Москве 84% опрошенных отмечают, что благодарят даже за незначительную помощь. Чаще всего россияне выражают признательность курьерам, коллегам и людям, которые придерживают дверь.

Опрос проводился в декабре 2025 года. В нем приняли участие 3516 человек из 16 городов-миллионников. В нижнюю часть рейтинга вошли Уфа, Нижний Новгород и Новосибирск.