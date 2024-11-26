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Общество 26 ноября 2024 14:19

Казань стала лучшим городом России по оценке городского хозяйства

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Столица Татарстана признана лучшим городом страны по оценке городского хозяйства. Об этом стало известно на церемонии подведения итогов премии Финансового университета при Правительстве России. Награду мэру Казани Ильсуру Метшину вручили ректор вуза Станислав Прокофьев и полпред Президента России в ЦФО Игорь Щеголев. Об этом сообщили в исполкоме Казани.

Также в рамках премии были отмечены города с высоким уровнем медобслуживания, культуры и образования, работы властей, по качеству дорог, ЖКХ. Каждый из лидеров был выбран по результатам статистики и социологического мониторинга.

К примеру, лучшим городом по качеству жизни признали Москву, по доступности образования лидером стал Нижний Новгород, а жилплощади — Калуга. Владикавказ был отмечен за обеспечение безопасности, Сочи — за качество экологической среды. Также выяснилось, что самые преданные своему городу люди живут в Симферополе.

Церемония прошла в рамках пленарной сессии IX Международного форума Финансового университета при Правительстве.

#Казань #награда
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