news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 29 сентября 2023 20:14

Казань стала лучшей в продвижении детского телефона доверия

Скопировать ссылку

Казанская служба психологической помощи заняла первое место в номинации «Детский телефон доверия в каждом уголке России», сообщается на портале мэрии столицы Татарстана.

На всероссийский конкурс информационно-просветительские материалы по продвижению детского телефона доверия представили 85 регионов РФ.

Экстренную психологическую помощь можно получить по единому общероссийскому номеру: +7(800)200-01-22.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2