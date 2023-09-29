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Казань стала лучшей в продвижении детского телефона доверия
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Казанская служба психологической помощи заняла первое место в номинации «Детский телефон доверия в каждом уголке России», сообщается на портале мэрии столицы Татарстана.
На всероссийский конкурс информационно-просветительские материалы по продвижению детского телефона доверия представили 85 регионов РФ.
Экстренную психологическую помощь можно получить по единому общероссийскому номеру: +7(800)200-01-22.
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