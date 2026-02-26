Казань стала лидером среди городов-миллионников России по зеленым насаждениям

Казань лидирует среди городов-миллионников России по площади зеленых насаждений. Об этом на отчетной сессии Казанской городской Думы рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин со ссылкой на исследование Казанского федерального университета.

Сегодня зеленые зоны разных форматов занимают в столице Татарстана 39,4 тыс. га, или 61% территории города. Для сравнения: среди других городов-миллионников России в 2024 году также в лидерах были Пермь, Екатеринбург, Воронеж, Самара и Уфа, при этом Москва и Санкт-Петербург в рейтинг не включались.

«В 2012 году, когда мы начинали проект «Зеленый рекорд», прозвучала цифра, которая всех нас по-настоящему задела. В Казани машин было больше, чем деревьев. На тот момент было 300 тыс. автомобилей против 225 тыс. зеленых насаждений. Мы сознательно взяли курс на зеленый, удобный город», – сообщил Метшин.

Ученые создали векторную базу геоданных всех зеленых насаждений города, включающую более 73 тыс. объектов, которая станет основой цифрового двойника благоустройства Казани. Природные ландшафты с древесно-кустарниковой и травянистой растительностью составляют 75% зеленых зон, еще 16% занимают приусадебные участки, а благоустроенные дворовые и общественные территории – почти 10%, уточнили в пресс-службе мэрии.

В 2025 году в Казани было благоустроено три крупных общественных пространства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»: второй участок инклюзивного бульвара на ул. Серова, территория вокруг Чайковых озер и сквер «Зилант».

Еще пять локаций обновили за счет средств бюджета республики и внебюджетных источников, включая детскую площадку у нового здания театра им. Г. Камала, памятные зоны в Парке Победы и сквер Молодежный.

В 2026 году в рамках того же проекта планируется благоустроить еще четыре общественных пространства. В Московском районе завершат работы на последней очереди инклюзивного бульвара на ул. Серова, а рядом с детской больницей начнется благоустройство сквера Тебриз с детской площадкой.

Также отремонтируют входную группу Ленинского сада, а в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького подготовят смотровую площадку с видом на Русско-Немецкую Швейцарию, набережную Казанки и мост Миллениум.

Благоустройство общественных пространств в Казани ведется с 2012 года, когда стартовал проект «Зеленый рекорд». С тех пор в городе высажено 673 тыс. деревьев, обновлены десятки любимых горожанами мест отдыха, включая парк Горького, Черное Озеро, Горкинско-Ометьевский лес, лесопарк «Лебяжье», набережную Нижнего Кабана и детский парк «Елмай».

За последние пять лет количество общественных пространств в Казани выросло с 150 до 170, а общая площадь парков и скверов увеличилась на 178 га – с 449 га до 627 га.

Благоустройство общественных пространств соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».