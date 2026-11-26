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Казань возглавила список городов-миллионников по приросту гостиниц: за год их число выросло на 54% – до 557 точек. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Карты», подсчитанные для РИА Недвижимость. Всего в России количество гостиниц за год выросло на 34% – до 58 тыс. на 1 ноября.

По словам управляющего партнера консалтинговой компании Umbrella Hospitality Кирилла Агапова, рост на 34% выглядит значительным, но его не стоит воспринимать как чистый прирост капитальных отелей: часть эффекта связана с более полной каталогизацией объектов на картах. При этом внутренний туризм остается одним из главных драйверов отрасли, а дефицит качественного размещения сохраняется в ряде регионов.

Согласно единому реестру объектов классификации в сфере туристской индустрии, на начало ноября 2026 года в России зарегистрировано более 51 тыс. средств размещения, что на 45% больше, чем год назад. При этом количество именно гостиниц уменьшилось на 15% – до 23 тыс.

Как объяснила руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марина Смирнова, появление объектов в реестре не означает, что это вновь построенные гостиницы: это может быть смена юридического лица или иная формальная процедура, в том числе возвращение в базу данных активов, статус которых был приостановлен из-за истечения срока действия сертификата. Она отметила, что в реестре гостиниц более чем в два раза меньше, чем в базе «Яндекс Карт», и тут либо 50% рынка уклоняется от вхождения в единый реестр и уплаты туристского налога, либо к гостиницам отнесены и другие типы коллективных средств размещения, в частности гостевые дома.

По данным «Яндекс Карт», среди городов-миллионников по приросту гостиниц лидируют Казань (+54%, 557 точек), Нижний Новгород (+47%, 358 точек), Москва (+37%, 2684 точки), Ростов-на-Дону (+33%, до 467), Пермь (+32%, до 180) и Уфа (+32%, до 211). Смирнова обратила внимание, что эти города являются популярными направлениями, где поездки с целью туризма комбинируются с деловым спросом.

Она спрогнозировала, что в следующем году повторить рост на 34% будет сложно: строительство и финансирование остаются дорогими, а часть проектов может сдвигаться по срокам. При этом в городах с сильным туристическим и деловым спросом динамика может остаться двузначной. В целом по России рост, вероятно, продолжится, но более умеренными темпами – примерно на 10–15%.