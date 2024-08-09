Казань стала лидером рейтинга эффективности муниципального управления

Казань стала первой среди крупнейших российских городов по эффективности муниципального управления. Результаты рейтинга по итогам января-июля 2024 года опубликовал один из наиболее влиятельных политических телеграм-каналов «НЕЗЫГАРЬ».

При составлении рейтинга учитывались ряд ключевых показателей, в том числе качество муниципального управления и способность местных властей оперативно реагировать на актуальные и потенциальные проблемы. Также анализировались динамика развития города, уровень комфорта жизни, развитие городской среды.

Следом за столицей Татарстана идут Нижний Новгород и Тюмень. Эксперты подчеркнули, что Казань, как и другие города из тройки лидеров, обладает устойчивой динамикой развития и высоким потенциалом для дальнейшего роста. Город отличают высокие темпы роста заработной платы, развитая промышленность и быстро развивающиеся сферы IT и туризма.

«Казань является образцом стабильности городской власти: за всю новую историю в городе было всего два мэра. Во многом это и обусловило качество развития города, строительство в котором идет по генплану, что позволяет избежать проблем точечной застройки и нехватки объектов социальной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

За тройкой лидеров разместились города со средним уровнем управления, которые, в свою очередь, разделены на три группы. Так, ближе всего к топ-3 оказались Ставрополь, Екатеринбург, Пермь, Хабаровск и Воронеж. Города второй группы пока далеки по уровню управления от вышеназванных городов, но способны улучшить текущие показатели: Уфа, Владивосток, Тольятти, Саратов и Томск. В третьей же группе, напротив, наблюдается тенденция к ухудшению ситуации. В нее эксперты включили Барнаул, Челябинск, Ижевск, Омск, Ярославль, Краснодар, Новосибирск, Красноярск, Самару и Иркутск.

Заключительная группа состоит из «явных аутсайдеров»: Ульяновск, Ростов-на-Дону, Кемерово и Махачкала.