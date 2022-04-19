Казань стала городом с лучшей системой общественного транспорта в России

Казань заняла первое место в рейтинге транспортных систем городов России. Столица Татарстана набрала 212 баллов в исследовании ученых Высшей школы экономики.

В научной работе учитывались данные 50 городов, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

Итоговый рейтинг составлен по пяти ключевым показателям:

средняя вместимость подвижного состава;

протяженность всех типов выделенных полос для автобусного и трамвайного движения;

задублированность маршрутной сети;

максимальное количество пассажиров, которое может воспользоваться общественным транспортом в час пик;

доля электротранспорта в заказе перевозок.

На втором месте рейтинга оказался Екатеринбург. Замыкает тройку лидеров Новокузнецк.

В топ-5 вошли также Новосибирск и Ижевск.

Согласно исследованию, в Казани наибольшая протяженность выделенных полос – более 85 км. По этому показателю столица Татарстана опережает ближайшего конкурента – Красноярск – почти на 50 км.

Также Казань является лидером по общей протяженности улучшенной инфраструктуры трамвайных путей.

Рейтинг был представлен в научном докладе к ХXIII Ясинской (Апрельской) международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества ВШЭ.