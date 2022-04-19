Казань стала городом с лучшей системой общественного транспорта в России
Казань заняла первое место в рейтинге транспортных систем городов России. Столица Татарстана набрала 212 баллов в исследовании ученых Высшей школы экономики.
В научной работе учитывались данные 50 городов, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.
Итоговый рейтинг составлен по пяти ключевым показателям:
- средняя вместимость подвижного состава;
- протяженность всех типов выделенных полос для автобусного и трамвайного движения;
- задублированность маршрутной сети;
- максимальное количество пассажиров, которое может воспользоваться общественным транспортом в час пик;
- доля электротранспорта в заказе перевозок.
На втором месте рейтинга оказался Екатеринбург. Замыкает тройку лидеров Новокузнецк.
В топ-5 вошли также Новосибирск и Ижевск.
Согласно исследованию, в Казани наибольшая протяженность выделенных полос – более 85 км. По этому показателю столица Татарстана опережает ближайшего конкурента – Красноярск – почти на 50 км.
Также Казань является лидером по общей протяженности улучшенной инфраструктуры трамвайных путей.
Рейтинг был представлен в научном докладе к ХXIII Ясинской (Апрельской) международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества ВШЭ.