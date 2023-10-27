Казань стала героиней новеллы в киноальманахе «Родные люди»

В киноальманахе «Родные люди» вошла новелла о Казани. Режиссер Андрей Лукашевич заявил, что во время съемок был очарован городом, его красотой и дружелюбием.

По сюжету, к профессору философии после смерти матери переезжает дочь Катя. Однако измученный кулинарными привычками дочери – Катя ярая сторонница здорового питания – профессор Возов отправляет ее в Казань.

Возов надеется, что его друг Айрат сможет полностью поменять ее гастрономические предпочтения.

Главные роли исполнили Азиз Ахмедов, Арина Полонская и Эрнест Тимерханов. Также в эпизодической роли появился популярный певец и блогер Хабиб Шарипов.

Альманах посвящен проблеме взаимоотношений людей на протяжении 20 лет в контексте истории страны. В него вошло восемь новелл разных жанров.