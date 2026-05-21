Казань стала финальной точкой тура по развитию «доброй журналистики» и ИИ

Казань стала десятым, заключительным городом в 2026 году, где проходит медиаинтенсив для НКО, СМИ и волонтеров «Как развивать добрую журналистику в эпоху ИИ». Об этом «Татар-информу» сообщила сегодня руководитель проекта «Открытое НКО», руководитель социальных программ медиагруппы «Комсомольская правда» Анна Хороших.

«Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов. За этот год мы проехали десять регионов и городов. Часть из них находится в пограничной зоне – Курск, Белгород, Донецк, Луганск. Мы приезжаем туда, где реализуется много проектов НКО, но об этом мало информации в информационном поле. Мы показываем НКО, какие инструменты они могут использовать», – сообщила она.

На встречу в Казани приглашены представители НКО, команды социальных и культурных проектов, студенты, представители молодежных медиацентров и специалисты по коммуникациям. Участники осваивают современные методы медиапродвижения, учатся работать с ИИ в журналистике и получать практические навыки публичных выступлений. Работа медиаинтенсива продлится до 22 мая.

«Каждый регион особенный. Приходят разные представители НКО и студенты. Когда молодые журналисты работают в плотной связке с НКО, получается наработать лучшие кейсы. Молодые люди предлагают интересные форматы работы и делают все быстро», – подчеркнула Хороших.

Главная цель проекта заключается в том, чтобы в СМИ было больше материалов о работе НКО и чтобы об этих организациях знала широкая аудитория.