«Казань стала еще комфортнее»: Метшин поздравил с наступающим 2023 годом

2022 год был непростым и вместе с тем насыщенным на события. Об этом сказал мэр Казани Ильсур Метшин в своем поздравлении жителей города с наступающим Новым годом. Телеграмма размещена на сайте мэрии.

«Мы строили жилье и дороги, метро и школы, создавали новые парки и приводили в порядок старые, ремонтировали дворы и медучреждения. Казань стала еще комфортнее», — подчеркнул градоначальник.

Он напомнил, что в городе приступили к реализации «грандиозной мечты» — реновации территории речного порта, а также запущен важный механизм развития на годы вперед.

«Вместе мы сделали много полезного и доброго для людей с ограниченными возможностями — открыли уникальный спортивный комплекс „Ярдэм“, несколько досуговых инклюзивных центров для детишек», — перечислил итоги года мэр.

Ильсур Метшин отметил, что под крылом «Доброй Казани» город оказывал помощь мобилизованным и их семьям, а также жителям Лисичанска, куда отправили более 500 тонн гуманитарной помощи.

В заключение градоначальник пожелал, чтобы праздник окутал казанцев добрыми чувствами и любовью их близких и подарил много ярких мгновений.

Ранее с наступающим Новым годом татарстанцев поздравил Президент РТ Рустам Минниханов.