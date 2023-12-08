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Новости Татарстана и Казани
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Казань стала единственным городом России, получившим Международную премию Гуанчжоу
Казань получила медаль почета Международной премии Гуанчжоу в области городских инноваций за проект благоустройства парка «Малое Чайковое озеро». Награду вручили вице-мэру города Евгении Лодвиговой на Глобальном форуме мэров, проходившем в Китае, пишет мэрия столицы Татарстана.
Интересно, что столица РТ стала единственным городом России, попавшим в список получателей данной премии. Отметим, на участие в конкурсе подали 274 заявки из 193 городов 54 стран. В итоге Казань заняла третье место в номинации «Приз зрительских симпатий». Город получил 520 тысяч голосов от зрителей.
Добавим, что Казань опередили города Сяньнин (Китай) и Пимпри-Чинчвад (Индия), численность населения которых в разы превышает число проживающих в столице РТ.
Напомним, что Глобальный форум мэров является многосторонней платформой для общения и сотрудничества. Цель мероприятия — установить связи между лидерами городов и представителями местных органов власти, помочь в реализации инноваций и развитии городов.
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