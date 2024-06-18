Казань стал самым безопасным городом для туристов в РФ

Казань заняла 1 место в топе самых безопасных российских городов для туристов. В столице Татарстана зафиксировали всего 0,1% летних чрезвычайных происшествий, пишет пресс-служба мэрии города.

Интересно, что первенство с Казанью разделил Калининград. Там точно такой же показатель. Потом идут Москва (0,3%) и Туапсе (0,5%).

Любопытно, что Питер, несмотря на то, что город остается одним из популярных направлений для поездок, оказался при этом в рейтинге самых опасных городов для туристов. Аналитики зафиксировали в культурной столице 5,3% летних ЧП.