Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казань стал самым безопасным городом для туристов в РФ
Казань заняла 1 место в топе самых безопасных российских городов для туристов. В столице Татарстана зафиксировали всего 0,1% летних чрезвычайных происшествий, пишет пресс-служба мэрии города.
Интересно, что первенство с Казанью разделил Калининград. Там точно такой же показатель. Потом идут Москва (0,3%) и Туапсе (0,5%).
Любопытно, что Питер, несмотря на то, что город остается одним из популярных направлений для поездок, оказался при этом в рейтинге самых опасных городов для туристов. Аналитики зафиксировали в культурной столице 5,3% летних ЧП.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»