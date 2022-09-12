Казань созывает Международную конференцию по сохранению археологических находок из дерева

В Казани с 1 по 5 ноября будет проходить Международная конференция по обращению с археологическими находками из древесины. Форум «Реставрация, консервация и музеефикация археологического дерева и органических материалов» будет посвящен изучению так называемого мокрого культурного слоя и старинных артефактов из дерева, которые хорошо сохраняются именно в нем. Мероприятие анонсировал директор Института археологии имени А.Х. Халикова АН РТ Айрат Ситдиков в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову для проекта «12 этаж».

«Конференция по сохранению археологического дерева будет проводиться совместно с музеем-заповедником „Остров-град Свияжск“ и при поддержке Министерства культуры Татарстана. В ней примут участие в том числе наши коллеги из Монголии, которые занимаются консервацией археологического дерева, происходящего из древних погребений различных эпох. У них очень хорошая школа реставрации на зарубежном опыте. Наш Институт сотрудничает уже сейчас с монгольскими археологами по изучению одного из крупных городов Уйгурского каганата — северной его столицы, городища Бай-Балык», — сообщил Айрат Ситдиков.

В мокром культурном слое хорошо сохраняются предметы не только из дерева, но и из бересты, коры, кожи и других органических материалов. Участники конференции будут делиться опытом их консервации, реставрации, экспонирования и мониторинга состояния после обнаружения на раскопках. Гости посетят реставрационные лаборатории Казанского университета и музей-заповедник в Болгаре, познакомятся с экспозицией Музея археологического дерева «Татарская слободка» музея-заповедника «Остров-град Свияжск».

Одна из последних, неожиданных и значимых находок в центре Казани, напомним, относится тоже к территории с сохранившимся мокрым культурным слоем. Целый старинный городской квартал с хозяйственными срубами по типу погребов и бытовыми ямами эпохи Золотой Орды и средневекового Казанского посада, лодка-долбленка, берестяной туес, как ранее сообщал «Татар-информ», были найдены под стенами Казанского Кремля в сезоне прошлого года.

Подробное интервью директора Института археологии имени Халикова АН РТ Айрата Ситдикова читайте здесь.