Казань собрала министров культуры стран ОИС – страны исламского мира и Россия обсудили гуманитарные проекты

Казань стала площадкой большого культурного диалога России и исламского мира. В Ратуше собрались министры культуры и представители почти 30 стран ОИС, чтобы обсудить сохранение наследия, совместные гуманитарные проекты и новые форматы сотрудничества. Центральной темой заседания стало открытие года «Казань – культурная столица исламского мира».





В Казанской ратуше прошло пленарное заседание министров культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС)

Фото: rais.tatarstan.ru

«У России и стран исламского мира есть широкое поле для сотрудничества»

В Казанской ратуше прошло пленарное заседание министров культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Оно состоялось в рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» и было приурочено к открытию года «Казань – культурная столица Исламского мира».

В заседании приняли участие представители 28 стран, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Иран, Индонезию, Пакистан, Малайзию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Бахрейн, Кувейт, Ливан, Палестину, Судан и другие государства.

Участники обсудили, как страны России и исламского мира могут сотрудничать в сохранении культурного наследия и развивать диалог между разными культурами.

«Рада приветствовать вас в Российской Федерации, на гостеприимной земле Татарстана – в Казани, городе с многовековой историей, где на протяжении столетий в мире и согласии сосуществуют разные народы, языки, религии и культурные традиции. В дни открытия года «Казань – культурная столица исламского мира» это событие имеет особое значение для всей России – многонационального государства, где проживают представители почти двухсот народов и гармонично сосуществуют традиции разных религий», – сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Ольга Любимова: «В дни открытия года «Казань – культурная столица исламского мира» это событие имеет особое значение для всей России – многонационального государства, где проживают представители почти двухсот народов и гармонично сосуществуют традиции разных религий» Фото: Максим Богодвид / фотохост-агентство РИА Новости

Она отметила, что Казань стала ярким примером гармоничного сосуществования различных культур и конфессий. По ее словам, в городе органично соседствуют православные храмы и мечети, а также переплетаются восточные и европейские традиции. При этом Казанский Кремль, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, стал символом этого цивилизационного взаимодействия.

Глава Минкультуры РФ также обратила внимание и на масштаб культурного наследия России, отметив, что в стране расположено 32 объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, из которых 23 включены по культурным критериям. По ее словам, это формирует прочную основу для международного сотрудничества в гуманитарной сфере.

«У России и стран исламского мира есть широкое поле для сотрудничества. Многие государства – члены ОИС обладают опытом сохранения древних городов, мечетей, медресе, рукописных собраний традиционных времен, объектов исламской архитектуры и археологического наследия. Россия готова обмениваться опытом, реставрационными технологиями, музейными практиками, а также реализовывать совместные проекты в сфере цифровизации фондов, подготовки кадров и научных исследований. Мы убеждены, что культурное наследие не может принадлежать только одной стране или одному поколению – оно является достоянием всего человечества. Но именно государство несет особую ответственность за его сохранение, изучение и передачу будущим поколениям», – резюмировала Любимова.

Рустам Минниханов заявил, что статус Казани как культурной столицы исламского мира – это признание многовекового вклада республики в исламскую цивилизацию и «аванс на будущее», который необходимо оправдать Фото: rais.tatarstan.ru

«Нам нужна не только политическая, но и культурная солидарность»

Раис Татарстана Рустам Минниханов также обратился к участникам круглого стола. Он заявил, что статус Казани как культурной столицы исламского мира – это признание многовекового вклада республики в исламскую цивилизацию и «аванс на будущее», который необходимо оправдать.

Республику считают «северным форпостом мусульманской культуры» со времен Волжской Булгарии. На протяжении веков здесь переплетались судьбы десятков народов и конфессий.

«Мы стремимся показать, что мир исламской культуры – это не только величайшая история, но и современное искусство, творческие индустрии, цифровые технологии и, что особенно важно, наша молодежь. Мы хотим, чтобы молодые творцы со всего исламского мира видели Казань как площадку для старта, как город, в котором традиции вдохновляют на новаторство», – заявил Раис республики.

Он также напомнил, что Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2036 году 150-летия со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

«Ваше присутствие здесь подтверждает: нам нужна солидарность не только политическая, но и культурная. Мы открыты для сотрудничества и готовы делиться опытом мирного существования разных конфессий и народов», – подытожил он.

Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Татарстан за гостеприимство и заявил, что Международный экономический форум «Россия – Исламский мир» создает условия для развития сотрудничества по самому широкому спектру направлений Фото: rais.tatarstan.ru

«КазаньФорум» создает условия для сотрудничества между странами»

Первым из иностранных гостей слово предоставили национальному лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. Он поблагодарил Татарстан за гостеприимство и заявил, что Международный экономический форум «Россия – Исламский мир» создает условия для развития сотрудничества по самому широкому спектру направлений.

«КазаньФорум» ежегодно собирает на своих площадках высокопоставленные делегации из различных стран мира и международных организаций, создает атмосферу и условия для развития сотрудничества по самому широкому спектру направлений», – сказал экс-президент Туркменистана.

В условиях глобальных изменений особую важность, по его словам, приобретает сохранение культурного многообразия, традиционных ценностей и исторического наследия, при этом международные организации играют ключевую роль в укреплении гуманитарного сотрудничества и развитии межкультурного диалога. Бердымухамедов также подчеркнул значимость работы с молодежью и необходимость развития интеллектуального потенциала новых поколений через приобщение к культурному наследию исламских стран.

«Пользуясь случаем, я хотел бы искренне поздравить руководство Республики Татарстан и Российской Федерации с присвоением Казани статуса культурной столицы исламского мира», – добавил он.

Кроме того, Бердымухамедов сообщил, что в марте Туркменистан направил официальное письмо с просьбой о предоставлении стране статуса наблюдателя в Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО). По его словам, республика заинтересована в расширении взаимодействия с организацией и уже подготовила ряд предложений по дальнейшему сотрудничеству.

В их числе – акцент на продвижении исламского культурного наследия через литературу, кинематограф, виртуальные музеи и онлайн-галереи с широкой доступностью. Также он выдвинул инициативу запуска программы «Исламский поэтический диалог: мудрость и связь», первым шагом которой может стать создание антологии исламской поэзии с участием выдающихся поэтов, мыслителей и философов. Кроме того, прозвучал призыв активнее развивать концепцию «умных городов» как сочетание технологий, культуры, науки, архитектуры и социальных практик.

Салем бен Мухаммед аль-Малик отметил, что столица Татарстана служит образцом мировой культуры и важной площадкой взаимодействия России и исламского мира Фото: rais.tatarstan.ru

В ИСЕСКО отметили вклад Казани в исламский культурный диалог

Генеральный директор ИСЕСКО Салем бен Мухаммед аль-Малик отметил, что столица Татарстана служит образцом мировой культуры и важной площадкой взаимодействия России и исламского мира.

«Казань – исторический город с богатыми традициями, и мы видим, что дух Казани отражается в тех ценностях и памятниках, которые пользуются уважением и высокой оценкой во всем мире. Выбор Казани как культурной столицы исламского мира в 2026 году отражает место этого города в мировой истории и место России в цивилизационной истории всего мира. В Казани мы слышим музыку, которая отражает дух этого народа, историческую память этого народа, является зеркалом его истории. Здесь происходит встреча России и исламского мира», – заявил он.

Глава ИСЕСКО отметил, что на протяжении года Казань и организация реализуют множество совместных инициатив – выставки, образовательные и культурные программы, направленные на расширение сотрудничества.

«Что касается Казани, то этот город является образцом мировой культуры и дает всему миру представление о богатой, многообразной культуре, являясь примером сотрудничества между народами. Мы надеемся, что Казань станет площадкой для нового старта в развитии наших отношений не только с Татарстаном и Российской Федерацией, но и со всем исламским миром. У нас общая история, общие ценности и общее желание строить будущее мира – мира сотрудничества и взаимных действий, противодействуя всему, что мешает нам идти вперед», – подчеркнул аль-Малик.

Он также выразил надежду, что Казань станет новой площадкой для укрепления отношений не только между Татарстаном и исламскими странами, но и между Россией и государствами мусульманского мира в целом.

Фото: rais.tatarstan.ru

Среди инициатив – форум добрососедства и сотрудничество в этнотуризме

Также на заседании прозвучали предложения о развитии новых форм гуманитарного сотрудничества. В частности, заместитель министра культуры Таджикистана Давлат Сафар выразил намерение создать международный форум добрососедства в исламском мире.

По его словам, такая площадка помогла бы странам обмениваться опытом в сфере межнационального и межконфессионального согласия, а также вырабатывать совместные гуманитарные подходы.

«Мы хотим представить коллегам опыт интеграции различных культурных традиций в единый национальный контекст. Это поможет нам совместно выработать гуманитарные стандарты для защиты прав национальных меньшинств и сохранения их культурного наследия», – сказал Сафар.

Он отметил, что Таджикистан исторически находился на пересечении цивилизаций и сегодня остается страной, где мирно живут представители разных народов и конфессий.

«Наш опыт показывает: мир и стабильность возможны только там, где есть уважение к чужой культуре. Только вместе, через диалог и взаимопонимание, мы сможем сохранить красоту и ценность нашего многообразного мира для будущих поколений», – подчеркнул представитель Таджикистана.

Кроме того, Сафар предложил расширять сотрудничество в сфере этнографического туризма и музейного дела, а также создавать совместные выставочные проекты, посвященные взаимодействию исламской культуры с народами Евразии.

Лейла Фазлеева также отметила, что статус культурной столицы исламского мира стал основой формирования программы мероприятий в Казани. По ее словам, прошедший съезд министров культуры стран ОИС определил ключевые направления работы на весь год Фото: Максим Богодвид / фотохост-агентство РИА Новости

«Россия – страна, которая всегда открыта к диалогу культур»

Подводя итоги трехчасового заседания, Ольга Любимова отметила, что впереди масштабная совместная работа в Татарстане, России и в рамках организации. Она подчеркнула, что культура помогает выстраивать взаимопонимание между народами даже в непростых условиях.

«Культура обладает уникальной способностью объединять народы даже тогда, когда в мире есть противоречия. Мы говорили о сохранении наследия, преемственности поколений и поддержке национальной самобытности. Россия открыта к сотрудничеству и готова реализовывать совместные выставочные, музейные и образовательные проекты», – сказала министр.

Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева также отметила, что статус культурной столицы исламского мира стал основой формирования программы мероприятий в Казани. По ее словам, прошедший съезд министров культуры стран ОИС определил ключевые направления работы на весь год.

«Конечно, мне очень хочется воспользоваться тезисом одного из выступающих: он сказал о том, что культура – это память и мечта, а где объединяются память и мечта, появляется будущее. Россия – страна, которая всегда открыта к диалогу культур. Все мероприятия будут направлены и нацелены на наши страны», – подытожила Фазлеева.