Казань соберет школьников и студентов со всей России на «Играх Первых»

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С 16 по 20 октября в Казани состоится фиджитал-турнир «Игры Первых». Участниками события станут школьники и студенты ссузов со всей России, сообщает мэрия столицы РТ.

Регистрация на мероприятие продлится до 25 сентября. Чтобы присоединиться к турниру, необходимо пройти регистрацию, отправить анкету с видео и портфолио, выполнить задания. Участники команды должны рассказать о себе и объяснить, почему они хотят участвовать в «Играх Первых».

Турнир разделен на две возрастные категории: фиджитал-футбол для спортсменов от 14 до 17 лет, а также фиджитал-тактическая стрельба, в которой участвуют молодые люди от 18 до 25 лет.

Помимо этого, будут работать площадка по Just Dance и другие зоны с активностями.

Напомним, что 23 февраля — 2 марта следующего года пройдут первые «Игры будущего», участники которого будут соревноваться в фиджитал-дисциплинах. В сентябре программу соревнований расширили до 21 дисциплины.