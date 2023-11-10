Казань соберет 800 учителей из 30 регионов на Всероссийский форум «Туган тел»

12 ноября в Казани стартует Всероссийский форум «Туган тел» («Родной язык»). В течение трех дней учителя татарского языка и литературы будут обмениваться педагогическим опытом, знакомиться с передовыми методиками преподавания родного языка.

«На форум приедут представители почти 30 регионов, это учителя татарского языка и литературы, авторы учебников, языковеды, руководители организаций, ведущих обучение на татарском языке, представители татарских общественных организаций в регионах. Ожидаем около 800 участников», – рассказал руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров на пресс-конференции в «Татар-информе».

Он подчеркнул, что специалисты, отвечающие за развитие татарского языка в регионах, ориентируются на Казань и нуждаются в поддержке татарстанских коллег.

«Вопрос сохранения и развития родного языка сейчас очень актуален. Как народ относится к родному языку - так и к нему будут относиться другие», - напомнил Шакиров.

В программе форума - посещение спектакля «Идегей» в театре имени Карима Тинчурина. На второй день делегаты поедут в Арский район, где им расскажут об истории края, выдающихся личностях - уроженцах этого района. Там же будут организованы мастер-классы и другие практические занятия для педагогов.

На 14 ноября запланировано пленарное заседание форума с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова. После этого на 4 площадках делегаты продолжат работу в секциях. Директора школ, руководители отделов образования, татарских общественных центров ознакомятся с деятельностью татарской гимназии №2 имени Шигабутдина Марджани.

Форум проводится Всемирным конгрессом татар совместно с министерством образования и науки Татарстана.