«Казань снова будет бить рекорды»: в новогодние праздники столицу ждет туристический бум

В гостиницах и отелях Казани и Татарстана еще остаются места на новогодние праздники, однако в период каникул найти свободный номер будет проблемой. Почему Казань привлекает все большее количество туристов и насколько выросли цены на проживание в эти дни – в материале «Татар-информа».

«Казань – комфортный город для городского туризма. Достопримечательности располагаются удобно для путешественников» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если хотите приехать в Казань на новогодние праздники, то бронируйте сейчас»

Как сообщила исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и Татарстана Александра Юшутина, доля забронированных номеров в казанских отелях на новогодние праздники сегодня колеблется от 57 до 70%. Активная фаза бронирования начнется за две-три недели до праздников, ожидаемая загрузка составляет до 100%. Поэтому если кто-то хочет провести это время в столице Татарстана, то стоит забронировать номера уже сейчас.

«Активная фаза бронирования начнется за две-три недели до праздников. Я думаю, что в этом году будет загрузка до 100%. Тем, кто хочет забронировать номера, лучше поторопиться. Мне кажется, что в этом году Казань будет вновь бить рекорды по популярности», – сказала Юшутина.

По ее словам, в среднем туристы приезжают в Казань 31 декабря и остаются в городе до 2-3 января. За последние годы в столице Татарстана выросла длительность пребывания туриста. Если раньше город считался местом для тура выходного дня, то теперь путешественники полноценно планируют отпуск.

«Казань – комфортный город для городского туризма. Достопримечательности располагаются удобно для путешественников, и у нас прекрасная кухня, что немаловажно. Столица Татарстана берет тем, что это синтез вещей, которые кажутся несовместимыми. При этом есть программы как для детей, так и для взрослых», – заявила собеседница.

Пока рано делать выводы о географии туристов, то есть откуда больше всего приедет гостей на Новый год, поскольку забронировано не так много номеров. Но по промежуточным результатам уже можно сказать, что значительная часть туристов будут из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

«Без предварительного бронирования приехать в Казань в новогодние праздники и найти отель очень сложно. В пиковые даты по всему году мы отмечаем некоторый дефицит номерного фонда. Здесь уже в дело вступает “серый сектор” – это сдаваемые посуточно квартиры», – добавила Юшутина.

Стоимость проживания в новогодние праздники в Казани в этом году выросла в среднем на 61% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Стоимость проживания в Казани на новогодние праздники выросла в полтора раза?

Стоимость проживания в новогодние праздники в Казани в этом году выросла на 61% – с 3,6 до 5,8 тыс. рублей в среднем за ночь. Такие данные агентству предоставил сервис Ostrovok.

«Что дало такой заметный рост? Во-первых, апартаменты. В прошлом году на их долю приходилось 10% в структуре бронирований, в этом году – 30%. В этой же категории мы видим рост средней стоимости ночи проживания – в том году туристы бронировали размещение в апартаментах в среднем по 3800 рублей за ночь, в этом году – по 6200 (рост 63%). Во-вторых, заметный рост видим в четырехзвездочных отелях – в том году их бронировали в среднем по 6300 рублей за ночь, а в этом году по 9500 за ночь (рост 51%). В-третьих, хостелы. В прошлом году средняя стоимость ночи составляла 1200 рублей, в этом – 2600 рублей (рост в два раза)», – сообщили аналитики сервиса.

Впрочем, в Ассоциации отелей Казани и Татарстана поставили под сомнение справедливость этой статистики. Александра Юшутина считает, что средний рост цен в отелях куда ниже, а такой скачок средней стоимости одной ночи связан с задиранием цен представителей «серого рынка».

«Мы были в шоке от этих данных. Понятно, что цены в отелях в пиковые даты выше, чем в среднем по году. Но такого роста нет. В среднем отели подняли стоимость на 10-20%, но есть и те, кто вообще ее не менял. Сервис мог получить такие данные, приплюсовав к стоимости проживания в отеле стоимость посуточной аренды квартир», – пояснила собеседница.

По словам Юшутиной, отели и гостиницы Татарстана работают в условиях рынка и не могут повысить цены до такого уровня. Но в силу большой заполняемости на новогодние праздники растет популярность и аренды квартир посуточно. Они уже выстраивают ценовую политику на свое усмотрение и могут завышать стоимость.

Аналитики отмечают рост среднего времени пребывания туристов в Казани на новогодние праздники Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По популярности для путешествий на новогодние праздники Казань уступила только Москве, Санкт-Петербургу и Адлеру

В рейтинге популярности для путешествий в новогодние праздники Казань в этом году поднялась на одну строчку среди всех городов России. Сейчас она занимает четвертое место, уступив только Москве, Санкт-Петербургу и Адлеру. Такие данные предоставил сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

«По данным отельных бронирований, совершенных клиентами сервиса с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, Казань находится на четвертом месте, а доля направления составляет 4,8% от всех бронирований по России. Столица Татарстана уступает по популярности Москве (доля – 23,2%), Санкт-Петербургу (19,0%) и Адлеру (6,5%). Годом ранее город был на пятом месте с долей 3,0%», – сообщается на сайте сервиса.

Что касается рейтинга отелей, то в Казани туристы чаще выбирают отели 3 и 4 звезды: 38 и 24% соответственно. При этом предпочтение хостелам, гостевым домам и апартаментам отдают порядка 23% путешественников.

Относительно прошлого года видно, что хостелы и апартаменты сделали большой шаг вперед – в 2021 году доля их бронирований на новогодние праздники составляла лишь 7%, а в четырехзвездочных отелях, наоборот, спрос упал с 63% до 24%.

При этом аналитики сервиса отмечают рост среднего времени пребывания туристов в Казани на новогодние праздники. Если в прошлом году гости находились в Казани в среднем 2,7 суток, то в этом году уже 3,7.

Казань уделяет большое внимание подготовке к новогодним праздникам, в том числе оформлению города Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Даже если люди живут в “сером рынке”, они все равно приехали отдыхать в Казань»

Нехватка номерного фонда в Казани активизирует серый рынок сдачи жилья туристам. Тем не менее очень важно, что люди приезжают на праздники именно в столицу Татарстана. Они будут ходить на экскурсии, посещать кафе и рестораны, покупать сувениры и другие товары татарстанских производителей. Все это хорошо для экономики республики в целом. Таким мнением поделился с корреспондентом «Татар-информа» председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

«Дефицит номерного фонда возникает в Казани на новогодние праздники каждый год. Мы же не можем за три недели построить две-три гостиницы. Даже если люди живут в съемных квартирах, то они все равно приехали в Казань, платят за проживание, экскурсии, еду. Это хорошо для экономики и развития туризма в целом», – заявил Иванов.

По его словам, Казань уделяет большое внимание подготовке к новогодним праздникам, в том числе оформлению города. Помимо этого, в столице развитая инфраструктурная сеть отелей, ресторанов, богатая экскурсионная программа, что и позволяет к праздникам привлекать ежегодно все больше и больше гостей.

Иванов согласился с мнением, что Казань на новогодние праздники ожидает туристический бум, однако не стал давать прогнозы о количестве гостей. «Их ожидается не меньше, чем в прошлом году», – уклончиво ответил он.