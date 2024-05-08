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Казань сковали предпраздничные пробки
В преддверии Дня Победы казанцы столкнулись с серьезной проблемой — сильные пробки, которые парализовали движение по городу. В эти минуты сервис «Яндекс.Карты» оценивает ситуацию на 8 баллов из 10.
Движение сильно затруднено в центре столицы Татарстана. Напомним, с 8 по 10 мая площадь Тысячелетия и подъезды к ней полностью перекроют для организации торжественных мероприятий. Ограничение будет снято в 2.00 10-го числа.
Вне центра затруднено движение на улицах: Фатыха Амирхана, проспект Ямашева, Копылова, Краснококшайской, Кировской дамбе и на Мамадышском тракте.
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