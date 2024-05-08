Казань сковали предпраздничные пробки

В преддверии Дня Победы казанцы столкнулись с серьезной проблемой — сильные пробки, которые парализовали движение по городу. В эти минуты сервис «Яндекс.Карты» оценивает ситуацию на 8 баллов из 10.

Движение сильно затруднено в центре столицы Татарстана. Напомним, с 8 по 10 мая площадь Тысячелетия и подъезды к ней полностью перекроют для организации торжественных мероприятий. Ограничение будет снято в 2.00 10-го числа.

Вне центра затруднено движение на улицах: Фатыха Амирхана, проспект Ямашева, Копылова, Краснококшайской, Кировской дамбе и на Мамадышском тракте.