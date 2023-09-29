Kazan Science Week объединила три крупных мировых научных события

Во время Kazan Science Week прошли три крупных научных мероприятия: вручение международной премии имени Завойского, а также конференции «Современные достижения магнитного резонанса» и «Спиновая физика. Спиновая химия. Спиновые технологии». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил директор казанского научного центра РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Алексей Калачев.

«Сочетание таких крупных мероприятий проходит в Казани впервые. Мы очень рады, что они помогают привлечь внимание общественности к науке и способствуют сохранению международных связей. Все-таки все наши конференции остаются международными», – отметил спикер.

По его словам, опыт проведения Недели науки был признан однозначно успешным. Поэтому в будущем научное сообщество попробует вновь объединить несколько больших мероприятий в одну неделю.

Одним из центральных событий стало вручение премии имени Завойского. Ее получила директор Новосибирского института органической химии Сибирского отделения РАН Елена Багрянская.

«Премия Завойского очень престижна. Я была очень удивлена, что ее лауреатом в этом году стала я. Среди кандидатов было огромное количество учёных из разных стран, уважаемых всем научным сообществом», – поделилась обладательница премии.

Ученый пояснила, что темой ее работы было развитие электронного парамагнитного резонанса. Это явление было открыто в прошлом веке как раз Евгением Завойским в Казани.

Неделя науки в Казани собрала лучшие мировые институты, занимающиеся этим явлением.

«Важно, что в нашей конференции поучаствовали учёные первого класса. Это все, кто составляет передовой отряд мировой науки, абсолютно выдающиеся люди. Была очень хорошая плодотворная дискуссия», – подчеркнул академик, доктор физико-математических наук, Казанского научного центра РАН Кев Салихов.

Отдельное внимание в эти дни уделялось взаимодействию с молодыми учёными. Была проведена школа по изучению электронного парамагнитного резонанса, добавил руководитель КФТИ Казанского научного центра РАН Сергей Хантемиров.

«Состялась некоторая передача эстафеты знаний от старшего поколения молодым ученым, которые также вовлечены в науку. В целом в Татарстане уделяется большое внимание поддержке именно молодых учёных, причем я говорю не только о социальной помощи, но и о самой научной составляющей», – заявил он.

По его словам, в республике появляется все больше конкурсов, где молодые учёные могут проявить себя, даже если у них нет ученой степени.