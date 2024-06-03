Казань – Шарджа – Мекка: как начался хадж-2024 для мусульман Татарстана

Из международного аэропорта Казани в хадж отправились почти 100 паломников

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Жаркое солнце Мекки

Из международного аэропорта Казани в хадж отправились почти 100 паломников. Это две группы под руководством имам-мухтасиба Муслюмовского района Ильгиза хазрата Сунгатуллина и имам-хатыйба казанской мечети «Дин Ислам» Инсафа хазрата Ибатуллина. Всего запланировано около сорока групп, которые совершат поломничество по программам от уровня «Эконом» до «Люкса». Группы Ибатуллина и Сунгатуллина отправились по программе «Комфорт» и пробудут в Хаджизе дольше остальных – 29 дней.

Мусульман напутствовал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Сам он отправится в хадж 8 июня. Он поделился с паломниками личным опытом и ответил на вопросы будущих хаджи.

Мусульман напутствовал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По мнению Самигуллина, самая главная сложность – это солнце. В этот раз паломничество выпало на самое начало лета. В особенно знойную погоду и без того долгий путь к Арафату может стать настоящим испытанием. В разные годы паломники сталкивались со множеством инцидентов, от давок и пожаров до холеры и инсультов. Но власти Королевства Саудовской Аравии (КСА) делают все, чтобы избежать подобных трагедий.

Духовное управление мусульман (ДУМ) РТ закрепило за каждой группой медицинского специалиста.

«Нужно опасаться солнечного удара, поменьше выходить днем, совершать прогулки в темное время суток. Все, что касается медицинской помощи, – с ними едут врачи-профессионалы, что касается обрядов – едут опытные руководители», – рассказал Самигуллин.

Духовное управление мусульман РТ закрепило за каждой группой медицинского специалиста Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Неправильный» хадж зачтен не будет

Отбор хазратов-наставников проводился с учетом знаний шариатских наук, арабского языка и опыта пребывания в хадже и умре. В их обязанности будет входить обучение религиозным обрядам, чтение проповедей и консультация паломников. Но самое важное – никого не потерять. По словам Самигуллина, такое временами случается, особенно с уже «опытными» паломниками.

Готовность Инсафа хазрата видно издалека: нагрудный микрофон, нашивки с флагами Татарстана и написанное ручкой на жилете имя. Для него этот хадж, очевидно, не первый. С 2014 года он уже успел несколько раз побывать в Мекке, поэтому знает, с какими трудностями могут столкнуться паломники. В первую очередь это правильность совершаемых обрядов – возможности вернуться в Мекку во второй раз у многих может и не быть, а «неправильный» хадж зачтен не будет. Подготовку своей группы он начал уже в Казани, проводя консультации с будущими паломниками.

Готовность Инсафа хазрата видно издалека: нагрудный микрофон, нашивки с флагами Татарстана и написанное ручкой на жилете имя Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы, хазраты, всегда работаем с народом: у себя на родине в Казани или в путешествии – везде помогаем совершать обряды. Хадж ответственнее и энергозатратнее духовно, но мы воспринимаем это как наше служение», – поделился Ибатуллин.

Душой на пути в Мекку

Паломники сделают пересадку в ОАЭ, городе Шарджа. Оттуда они улетят в Джидду – здесь и начнется их паломничество, прямо в самолете. В аэропорту Джидды их будут ждать автобусы до Мины, предместья Мекки.

Для многих поездка к мусульманской святыне первая в жизни. Кто-то готовился годами, для кого-то это решение было спонтанным, но в сердцах каждого из них есть намерение. Цель хаджа – сам хадж. И избавление от грехов зависит от его достойного совершения.

Паломница Люция из Сабинского района готовилась к хаджу 8 месяцев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Паломница Люция из Сабинского района готовилась к хаджу 8 месяцев и, по ее словам, душой уже находится на пути в Мекку. По заветам Камиля хазрата она надеется вернуться такой же чистой, как новорожденное дитя.

Для паломника Рафаэля путевку выделили, так как его сын участвует в СВО. «Во время пребывания в хадже я буду просить Аллаха, чтобы наши сыновья вернулись живыми и здоровыми», – поделился Рафаэль.

Малика из Таджикистана мечтала о хадже 15 лет. За это время она успела оформить российское гражданство и переехать в Казань. Столицу Татарстана она выбрала не случайно. Она уверена, что Казань – самый комфортный для мусульман город в России. Именно здесь она и решила заключить договор с «ДУМ РТ Хадж».

«Очень красивый и прогрессивный город. Здесь проводятся мировые встречи, недавно прошел форум "Россия – Исламский мир". Я активная мусульманка и сопровождаю все политические мероприятия», – рассказала «Татар-информу» счастливая Малика.

Каждый мусульманин перед паломничеством должен разрешить все свои мирские обязательства Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Цены год от года растут

Чтобы отправиться в хадж, необходимо пройти серьезную подготовку. Каждый мусульманин перед паломничеством должен разрешить все свои мирские обязательства. С этого года ему необходимо иметь биометрический загранпаспорт нового образца.

Про стоимость паломничества. Цены год от года растут – все из-за того, что они зависят от курса доллара. Если пару лет назад людей пугала стоимость тура в 300-500 тысяч рублей, то сейчас от 500 тыс. рублей начинается цена путешествия уровня «Эконом».

С этого года паломнику необходимо иметь биометрический загранпаспорт нового образца Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Несмотря на многочисленные хадж-туры, квоты выделяются только для официальных хадж-операторов в регионах. В Татарстане это «ДУМ РТ Хадж». В этом году для мусульман России Саудовская Аравия выделила 25 тыс. мест, из них Татарстан получил 1,8 тыс.

МВД КСА обещает ужесточить контроль за теми, кто решит отправится в хадж без надлежащей визы. До 20 июня всех незадачливых туристов и желающих совершить умру под прикрытием будут штрафовать на 10 тыс. саудовских риялов (около 240 тыс. рублей).