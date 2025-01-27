news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Общество 27 января 2025 22:31

Казань, Самара и Ульяновск могут войти в кольцевой маршрут скоростного поезда

Самару, Ульяновск, Казань и другие регионы Поволжья может связать высокоскоростная ЖД магистраль. На данный момент рассматривают не линейный вариант от Самары до Казани через Ульяновск, а кольцевой, рассказал губернатор Ульяновской области Алексей Русских, чьи слова приводит «Комсомольская правда».

«Обсудили (с Раисом РТ Рустамом Миннихановым – прим. Т-и) новую железнодорожную магистраль Самара – Тольятти – Димитровград – Ульяновск – Буинск – Казань. От Казани она пойдет на Елабугу до Уфы, потом на Оренбург и Салават, а замыкается на Самаре», – поделился Русских.

В обсуждении также приняли участие и железнодорожники. Проект признали жизнеспособным с высоким экономическим эффектом. Теперь в планах - создание рабочей группы, а позже включить проект в нацпроекты России.

#магистраль #железная дорога #поезд #Казань
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Профессионал и отец пятерых детей: в Минэкологии РТ сообщили о смерти Бориса Петрова

Профессионал и отец пятерых детей: в Минэкологии РТ сообщили о смерти Бориса Петрова

27 января 2025
«Ждать, пока они сюда придут? Я так не могу»: истории бойцов Татарстана из зоны СВО

«Ждать, пока они сюда придут? Я так не могу»: истории бойцов Татарстана из зоны СВО

27 января 2025