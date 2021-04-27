«Казань решила экологическую проблему»: город первым в России откажется от иловых полей

Иловый осадок превратят в гранулят

Линия термомеханической обработки будет ежесуточно перерабатывать 250 тонн илового осадка и выпускать по 50 тонн гранулята. Это вещество будут использовать для производства цемента, рекультивации свалок, засыпки оврагов, проведения дорожных работ. В результате город одним из первых в России сможет отказаться от использования иловых полей.

Наталья Рыбакова

«Для нас это эпохальное событие. Ежедневно жители города образуют 450 тыс. тонн канализационных отходов. Это экологическая бомба, которую мы силами специалистов «Водоканала» хранили и старались обезвредить. Сегодня идет пусконаладка производства. Мы получим из 250 тонн иловых осадков 50 тонн гранулята, для которого есть вторичное применение», – сообщил журналистам во время пресс-тура на объект мэр Казани Ильсур Метшин.

По словам градоначальника, общая проектная мощность производства составит 100 тонн сухого остатка в сутки. В результате иловые поля с неприятным запахом, копившиеся в Казани более 50 лет, будут выведены из эксплуатации.

«Казань первой смогла решить экологическую проблему. 110 га иловых полей, которые в течение полувека собирались, будут направлены на строительные материалы, в гранулят. Мировая практика это применяла давно, но мы первыми в России это сделали», – подчеркнул Метшин.

Спикер добавил, что о проблеме очистки канализационных стоков и накопления илового осадка на полях горожане не думают, когда пользуются в своих домах водой из-под крана.

«Жители пользуются унитазом и раковиной и не знают других проблем. Это тысячи километров сетей под землей и 450 тыс. тонн канализационных стоков ежедневно. Я рад, что мы смогли реализовать в сложный пандемийный год поставку оборудования, строительство и реализацию проекта», – отметил Метшин.

Наталья Рыбакова

Строительство цеха ценой в 1,7 млрд рублей

Строительство линии стоимостью 1,699 млрд рублей началось в декабре 2018 года на собственные заемные средства МУП «Водоканал». Сейчас строительная готовность объекта составляет 95%. В четырехэтажном строении находятся цех механического обезвоживания и цех термомеханической утилизации осадка.

«Ежедневно 35 тыс. автомобилей завозят стоки на очистные сооружения. После производства двухступенчатой очистки – механической и биологической мы выпускаем в Волгу 34 тыс. автоцистерн очищенной воды. Кроме этого, 35 автоцистерн, или 350 тонн илового осадка, мы раньше вывозили на иловые поля. Теперь он будет поступать на завод термомеханической обработки, на выходе мы будем иметь семь автоцистерн, или 70 тонн гранулята», – сообщил директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

В производственно-бытовом корпусе уже смонтированы насосная станция фугата, трансформаторная подстанция, газорегуляторный пункт, станция хозяйственно-бытовых сточных вод, комплектная азотная установка. В здании цеха идет внутренняя отделка помещений.

«Ил с очистных сооружений будет поступать на верхние этажи цеха, далее он пройдет химическую обработку, спустится в барабаны на термомеханическую сушку. После этого гранулят поступит на отгрузку и будет направлен потребителям», – пояснил директор МУП «Водоканал».

Полученное вещество имеет пятый класс опасности, то есть фактически безопасно. До транспортировки к потребителю вещество будет временно храниться в герметически защищенных бункерах. По данным мэрии Казани, при переработке ила будет использоваться технология, предложенная группой АО «ГМС Нефтемаш» и институтом АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект». Она заключается в том, что иловый осадок, прошедший предварительно механическую и биологическую очистку, сначала обезвоживается в центрифугах до влажности 75%, а затем высушивается в сушильных барабанах. Отфильтрованная вода проходит дополнительную очистку, а высушенный осадок приобретает форму обеззараженного гранулята влажностью 10%. После осушки осадок поступает на промежуточное хранение в силосы.

Пресс-служба мэрии Казани

Принятая технология предполагает использование иловых карт для подсушивания и обеззараживания осадка в естественных условиях. Иловые карты являются частью технологического цикла очистки канализационных стоков. На сегодняшний день это единственное место размещения илового осадка, предусмотренное проектной документацией очистных сооружений.

Из-за пандемии пусконаладку пришлось отложить на год

Ввод линии изначально планировался на 2020 год, но в связи с пандемией запуск пришлось отложить. Дело в том, что линия в Казани внедряется по немецкой технологии, а представитель завода в Германии не смог приехать на пусконаладку. Из-за коронавируса год назад многие страны были закрыты.

«Это был сложный год. Завод должен был уже весной пойти на пусконаладку, но представитель немецкой компании не смог приехать в марте. Мы до сентября в режиме видеоконференций проводили консультации. Даже в этом случае добились того, что уже в октябре включили предприятие на тестовый холодный запуск», – пояснил Егоров.

Спикер отметил, что на станции используется 56 датчиков для контроля температуры, электричества, давления, веса и других параметров. Каждый датчик требует настройки. После запуска производственной линии всем процессом будет управлять единый диспетчерский пункт.

Пресс-служба мэрии Казани

Реконструкция очистных сооружений займет три года

Во время визита на «Водоканал» журналистам также рассказали о масштабной реконструкции биологических очистных сооружений, которая запущена в Казани в этом году.

«Реконструкция биологических очистных сооружений проходит по программе «Очищение бассейна реки Волги». На эти цели до 2024 года выделено 6,2 млрд рублей. Нас ждут великие дела, которые позволят улучшить экологию бассейна Волги вокруг Казани и вниз по течению», – сообщил Ильсур Метшин.

Реконструкция очистных проводится благодаря федеральному проекту «Оздоровление Волги» и региональной программе по строительству и реконструкции очистных сооружений централизованных систем водоотведения. Проект финансируется с участием федеральных и республиканских средств в соотношении 70 к 30%.

«На самом деле это серьезная победа, потому что мы от протекающих крыш, стоящих лифтов, неотремонтированных дворов переходим к проблемам экологии, которые касаются будущего поколения. Это уже совершенно другой этап развития города. Мы не затыкаем дыры и не латаем их, а делаем проекты, которые предупредят будущее развитие Казани на десятилетие вперед. Это касается состояния чистоты воды в городе и в Татарстане», – подчеркнул градоначальник.

Пресс-служба мэрии Казани

Очистные сооружения «Водоканала» были сделаны по проекту 50-х годов, построены и введены в эксплуатацию в 1974 году. Технологии, которые применялись в то время, сильно устарели. Это первый капитальный ремонт биологических очистных сооружений с момента строительства.

«Чтобы сделать стоки еще чище, Правительством РФ совместно с Правительством РТ и мэрией Казани разработан проект реконструкции очистных сооружений, которому в этом году дан старт. Мы на выходе будем иметь очищенную воду по всем современным требованиям и показателям. Требования Российской Федерации по сточным водам в разы выше, чем в Европе», – отметил Андрей Егоров.

Реконструкция очистных сооружений займет три года. В первую очередь будут построены новые аэротенки и вторичные отстойники, чтобы потом можно было переключать не реконструкцию основные станции. Также будут построены цех песколовок, лабораторный корпус и трансформаторная подстанция. Таким образом, вся территория через три года превратится в новые, современные очистные сооружения.

«У нас сегодня нет неочищенных стоков. По некоторым показателям – аммонию, БПК – у нас идет превышение. Как только мы запустим дополнительные мощности, у нас этих превышений не будет. Мы выйдем на норматив. Сегодня я могу смело сказать, что вода, которую мы сбрасываем, чище, чем сама Волга», – отметил директор МУП «Водоканал», отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

В беседе с казанскими журналистами спикер также отметил, что часть населения Казани использует канализацию не по назначению, некоторые сливают в унитаз бытовой мусор. Андрей Егоров сравнил работу канализации с организмом человека. Кровеносные сосуды – это водоснабжение города, сердце – водозабор, а желудочно-кишечный тракт, печень и почки – очистные сооружения. Он подчеркнул, что работа очистных систем – сложнейший механизм, который требует бережного отношения к себе.