«Страшные вопросы» в поселках Казани: почему не удастся обойтись без сноса жилья?

В казанских поселках, большинство которых вошло в черту города в последние 40 лет, проживает более 200 тыс. человек. Однако здесь по-прежнему остается масса проблем с коммуникациями и вывозом мусора. О том, какие изменения ждут пригороды, обсудили сегодня на аппаратном совещании в мэрии Казани.

В последние годы шел взрывной рост населения в поселках рядом с Казанью Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Покупая дом, человек не всегда осознает, что цена «привлекательности» – отсутствие всякой инфраструктуры»

«Казань растет быстро. За последние годы мы увидели взрывной рост населения в поселках. Жителей привлекает желание жить на природе, на свежем воздухе, иметь свой дом, земельный участок. Но, покупая дом, человек не всегда осознает, что цена такой “привлекательности” в подавляющем случае – отсутствие всякой инфраструктуры», – сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

По его словам, большинство поселков вошли в состав Казани с грузом проблем, которые «не решались или не виделись местным сельсоветам, которые штамповали участки и раздавали их как дачные, без какой-либо инфраструктуры».

Он назвал «самыми страшными» вопросы, которые невозможно решить без сноса жилья, потому что при проектировании не закладывались «красные линии», в частности, под социальную инфраструктуру.

Ильсур Метшин: «Чтобы решить вопрос с водой, надо еще 3 млрд рублей. Это 12 годовых объемов нашего “Водоканала”» Фото: kzn.ru

«Яркий пример – водоснабжение. Несмотря на то, что мы сделали немало – 43 км сетей было проложено за последнее время, но чтобы решить вопрос с водой, надо еще 3 млрд рублей. Это 12 годовых объемов нашего “Водоканала”. Нужна федеральная программа и серьезные вливания. И дальше мы будем делать все, чтобы решать инфраструктурные вопросы в жилых массивах», - отметил он.

Мэр Казани рекомендовал: «Пожелание нашим приобретателям жилья в соседних, приграничных районах со столицей, внимательно смотреть, покупая квадратные метры, какой образ жизни и инфраструктуру вы покупаете. Вы покупаете один раз, а живете и пользуетесь этим долгие годы».

В границах Казани расположено 97 жилых массивов Фото: пресс-служба мэрии Казани

«”Абу-Даби” жалуется на нехватку воды»

О том, какие проблемы имеются в казанских поселках, рассказал заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты Искандер Гиниятуллин.

По его словам, в границах Казани расположено 97 жилых массивов, больше половины из которых были присоединены в последние 30-40 лет. Например, Салмачи выросли за последние 25 лет в 10 раз.

Самой злободневной проблемой является обеспечение водоснабжением поселков – 24 из них не подключены к городским сетям.

24 поселка не подключены к городским сетям водоснабжения Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это не означает, что у людей нет воды. У них вода добывается из индивидуальных скважин или из общей скважины распределяется по сетям. «Водоканал» обслуживает 834 километра сетей в 73 жилых массивах. Не везде ситуацию можно назвать полностью благополучной. Такие поселки как Борисоглебское, Караваево, Мирный, Салмачи, Вишневка, Привольный, Большие и Малые Клыки, «Абу-Даби» жалуются на нехватку воды. Особенно в жаркое время», - сказал он.

По его словам, причина этой проблемы в «хаотичном» создании сетей и неучтенные в проектах прогнозы нагрузок.

«Рецепт лечения известен – перепроектирование и замена сетей, строительство закольцовок и перемычек. Ориентировочная стоимость программы приоритетных мероприятий по улучшению водоснабжения, охватывающая 53 жилых массива, составляет 3,1 млрд рублей. Это почти в 12 раз больше всего годового ремонтного фонда предприятия «Водоканал», который составляет 276,5 млн рублей», - отметил он.

Искандер Гиниятуллин: «Водоканал» обслуживает 834 километра сетей в 73 жилых массивах. Не везде ситуацию можно назвать полностью благополучной» Фото: kzn.ru

Специфика поселков такова, что здесь обеспечение жителей водой обходится дороже

Гиниятуллин напомнил, что за последние 10 лет на ремонт и строительство сетей жилых массивов выделили 544 млн рублей из средств муниципального предприятия и бюджетной программы обеспечения населения питьевой водой. А в Казани, по его словам, построили 43 км сетей водоснабжения.

«К сожалению, этих средств недостаточно для решения всех проблем, потому что специфика поселков такова, что здесь обеспечение жителей водой обходится дороже, чем водоснабжение городской застройки: узкие улицы, отсутствие технических коридоров, большая протяженность сетей», - отметил он.

Обеспечение жителей водой в поселках обходится дороже, чем водоснабжение городской застройки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тем не менее, число жалоб на отсутствие воды, по словам чиновника, снижается: за последние четыре года число жалоб сократилось в два раза – с 300 в 2018 году, до 148 в текущем.

«Работы не останавливаются. В 2022 году реконструируются сети в жилых массивах Царицыно, Малые клыки, Новая Сосновка на общую сумму 50 млн рублей. В 2023 году планируются работы по организации водоснабжения в поселках Салмачи, Констанстиновка, Восточный и Борисоглебское», - поделился он.

«Такими темпами удастся осветить улицы поселков в течение 4-5 лет»

По словам докладчика, за последние три года на ремонт поселковых дорог выделено более 600 млн рублей – выполнен ремонт на 100 улицах в 51 жилом массиве.

В текущем году ведется ремонт улиц на общую сумму порядка 500 млн рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Обеспеченность поселковых дорог усовершенствованным покрытием является еще одним из показателей благоустроенности жилых массивов города. В текущем году ведется ремонт улиц на общую сумму порядка 500 млн рублей, что составляет 12,5% от общего расхода на ремонт дорог в этом году», - сказал он.

Также в поселках проводят уличное освещение. Так, с 2014 по 2021 годы в 83 жилых массивах Казани установлено более 8 тысяч светильников. В текущем году запланировано смонтировать почти 1,5 тыс. светильников в 33 жилых массивах на 43 млн рублей», - сказал он.

По его словам, такая мера позволит решить вопросы освещения на 100 улицах поселков. «Такими темпами удастся осветить улицы поселков в течение 4-5 лет, однако ежегодно жилые массивы Казани прирастают новыми улицами, поэтому потребность сохраняется», - сообщил Гиниятуллин.

Осветить улицы поселков возможно в течение 4-5 лет, однако ежегодно жилые массивы Казани прирастают новыми улицами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он уточнил, что все поселки столицы Татарстана полностью электрифицированы, а газифицировать осталось только два поселка - Чернопенье Советского района и Татваленок Приволжского.

«Все поселки газифицированы. Исполком готовит необходимых пакет документов, на подтверждение заявки на подключение этих двух районов в программу газификации Татарстана», - сказал он.

Поселкам Казани нужно 290 контейнерных площадок

Отдельно стоит выделить проблему со сбором мусора. В казанских поселках 414 контейнерных площадок. «По данным регионального оператора, с них вывозят почти 2 млн кубометров мусора в год или в 1,5 раза больше вместимости площадок», - сказал он.

Отдельно стоит выделить проблему со сбором мусора в поселках Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Гиниятуллин уточнил, что причина переполненных контейнерных площадок – в их нехватке. «По предварительным оценкам, в поселках города дополнительно необходимо порядка 290 площадок. Хорошим подспорьем послужит создание перехватывающих площадок для крупногабаритного мусора, полигонов и перерабатывающих производств для строительных и коммерческих отходов. Исполком готов оказать содействие предпринимателям в разработке и реализации таких проектов», - отметил он.

В заключении Гиниятуллин заявил, что затронул в докладе исключительно коммунальные проблемы поселков.

«Хочу отметить, что мы благодарим руководство республики за поддержку в различных программах и рассчитываем на их масштабирование и на жилые массивы. Так как принимая в свое время решение о передаче городу, прямо скажу, депрессивных поселковых территорий, необходимо было учитывать и ожидания новоиспеченных горожан от изменения в их статусе. Люди ждут иного обустройства: «Должно быть, как в городе», - говорят они нам. Для этого должны быть предусмотрены и более активные меры поддержки развития поселков. Десятков млн рублей, которые необходимо потратить только на коммунальную инфраструктуру, в бюджете города нет», – заключил он.