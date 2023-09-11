Казань проведет музыкальный фестиваль «Рахманинов. Грани» в честь 150-летия композитора

В Казани с 13 октября по 4 декабря будут проходить мероприятия музыкального фестиваля «Рахманинов. Грани», приуроченного к 150-летию со дня рождения композитора и пианиста Сергея Рахманинова. В нынешнем же году исполнилось 80 лет со дня смерти музыканта: Рахманинов родился 1 апреля 1873 года, а умер 28 марта 1943 года. Фестиваль стал возможен благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Команда деятельных людей искусства из разных институций собралась вместе и решила провести фестиваль памяти Сергея Рахманинова, поэтому к какому-то конкретному учреждению или площадке фестиваль не привязан», — пояснила «Татар-информу» пресс-секретарь фестиваля «Рахманинов. Грани» Елена Ваганова.

Для зрителей запланированы в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева концерты звезд российской академической сцены, в Национальной библиотеке РТ — образовательные мастер-классы, просветительские лекции, в музее Горького и Шаляпина — выставка.

Основную, музыкальную часть фестиваля составят четыре концерта-проекта на сцене Государственного большого концертного зала. Побывать на них смогут в целом около 2600 зрителей.

Фестиваль откроет концерт камерно-вокальной музыки 13 октября. Перед казанцами выступит солистка Большого театра России, лауреат международных конкурсов Альбина Латипова. Артистка, как отметила в беседе с «Татар-информом» заведующая литературной частью ТГАТОиБ имени Мусы Джалиля и одна из соорганизаторов фестиваля Жанна Мельникова, прежде не выступала с сольными концертами в родном городе. В этом же концерте примет участие профессор Московской консерватории имени Чайковского, лауреат международных конкурсов Юрий Мартынов. Зрители услышат избранные романсы Рахманинова, его цикл на стихи Блока, арию Франчески из оперы «Франческа да Римини», а также сочинения Римского-Корсакова и Стравинского.

30 октября состоится премьера литературно-музыкального спектакля «Мастер и Маргарита. Симфонические танцы». Произведения Булгакова и Рахманинова были завершены в 1940 году и во многом, напоминают организаторы. стали отражением настроений в обществе тех лет. Фрагменты романа «Мастер и Маргарита» прочтет народный артист России, актер театра и кино Валерий Баринов (Москва), фортепианный дуэт из Санкт-Петербурга в составе Петра Лаула и Павла Райкеруса интерпретирует в музыке вечную тему борьбы добра и зла.

Необычный концерт «Этюды-картины. Песочная медитация» состоится 13 ноября. В 1916 году во время своего визита в Казань Сергей Рахманинов исполнил только что написанные им этюды-картины из опуса 39 в зале Казанской ратуши. Оба эти цикла этюдов-картин в год юбилея Рахманинова исполнят музыканты-выпускники и преподаватели Казанской консерватории имени Назиба Жиганова. Каждую пьесу дополнит песочная анимация.

Финальный концерт фестиваля пройдет 4 декабря. Хор Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля исполнит полную версию «Всенощного бдения» Сергея Рахманинова.

«Хор Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля обычно ведь выступает в качестве сопровождения к спектаклям, а здесь его участники предстанут в качестве самостоятельного концертного коллектива. Это около 80 человек, которые а капелла исполнят столь сложное произведение, которое долгие годы к тому же было запрещено в нашей стране из-за религиозной тематики. И если и исполнялось после, то частично. Хор готовит это произведение в полной версии с нуля», — подчеркнула Жанна Мельникова.

Просветительскую программу составят лекции о жизни и творчестве Сергея Рахманинова. Проходить они будут в Национальной библиотеке Республики Татарстан, бесплатно для всех желающих. В музее Горького и Шаляпина пройдет выставка, рассказывающая о творческом и дружеском взаимодействии Рахманинова и Шаляпина.