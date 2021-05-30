Казань проведет фестиваль короткометражного кино о любви

Жители и гости Казани смогут увидеть короткометражные фильмы о любви из Франции, Великобритании, Германии, США, Канады и Австралии. Все работы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Фестиваль короткометражного кино будет проходить с 5 по 13 июня в Старо-Татарской слободе.

Длительность каждого фильма составляет 70 минут, всего их будет показано семь: «Предыстория» (Германия), «Вкус любви» (Австрия), «Тео и Селеста» (Австралия), «Однажды мой принц придет» (Франция), «Объятия» (Франция, Канада), «Предложение» (Великобритания) и «Суть всего» (Великобритания).

Возрастное ограничение — 18+.