«Казань процветает»: в «Штабе» обсудили, как тактический урбанизм меняет облик города

Накануне в резиденции креативных индустрий «Штаб» состоялась дискуссия «Тактический урбанизм: как простые идеи меняют городскую среду». Урбанисты и архитекторы рассказали, что выходит на первый план в работе с городскими сообществами, и поделились идеями о том, как казанцы могут самостоятельно улучшить свой город.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Тактический урбанизм в Казани процветает — у нас много молодых сообществ, достаточно много людей, которым не все равно на те или иные сферы — это и экологи, и собаководы, и орнитологи. Кстати, в столице республики самое широкое орнитологическое сообщество в стране, и оно активно развивается», – рассказала заместитель главного архитектора Казани Дарья Толовенкова.

По ее словам, тактический урбанизм предполагает собой подход к изменению городской среды через краткосрочные, недорогие и легко масштабируемые изменения. Тактический урбанизм применяется повсеместно в Татарстане, в том числе и в Казани. Эффективный подход изменения пространства города реализуется, в том числе и в одном из любимых казанцами мест — в парке Русско-Немецкая Швейцария.

«Мы работаем с различными городскими сообществами и стараемся их идеи и любовь использовать на благо всей Казани. Так, сообщество защиты Русско-Немецкой Швейцарии серьезнейшим образом изменило наши подходы к проектированию природных территорий. Каждый раз, когда предлагаем очередные проекты благоустройства, активисты и члены таких сообществ вносят свои корректировки», – заявила архитектор.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

В продолжение дискуссии, архитектор отметила, что с 2013 по 2019 годы администрация города проектировала многофункциональные пространства в скверах и парках Казани, которые насыщены культурной программой и мероприятиями. Однако, проведенный опрос в социальных сетях показал, что более 60% казанцев хотели бы в будущем появления пространств, где можно погулять в спокойной обстановке.

«Люди хотели бы слушать тишину в парках, помимо каких-либо активностей и фестивалей, которые, безусловно очень нужны — это сплачивает и придает нам всем оптимизм. Так, мы полностью перевернули парадигму проектирования парков в сторону баланса. Интуитивно, так мы выстраиваем парк Горького, где помимо функциональных зон есть уникальное природное пространство», – поделилась Толовенкова.

Директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина отметила, что тактический урбанизм предполагает поэтапный подход к изменению городской среды, предложение локальных решений для проблем местного планирования, краткосрочность выполнения целей, малые риски с максимальной отдачей и развитие местных сообществ.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Тактический урбанизм обладает уникальной особенностью — его всегда можно увидеть и эффективность результатов всегда может быть намного выше, чем предполагалось изначально. Когда мы осмысляли, куда молодежи можно отправиться помимо парка „Урам“ мы пришли к идее создания Аллеи музыкантов. Мы действительно создали пространство для молодых ребят, где они чувствуют себя как дома», — подчеркнула Зиннатуллина.

В завершение встречи координатор проекта «Том Сойер Фест — Казань»

Анастасия Гизатова рассказала, как движение не только меняет облик города, сохраняя его историческую ценность и память, но и помогает людям найти единомышленников. «Наш фестиваль — это доброта, теплота и уют. Участникам проекта необязательно быть специалистом какого-то узкого профиля или быть сугубо одного возраста — у нас есть участники, которым только 14 лет, но они уже понимают, как они могут изменить облик Казани своими пусть и небольшими силами», – резюмировала спикер.