Казань признана лучшим городом для событийного туризма в 2025 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань стала победителем в номинации «Лучший город для событийного туризма 2025» Международной премии Russian Event Awards. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Торжественная церемония награждения прошла 28 ноября в Нижнем Новгороде.

Получив главный приз престижной премии, столица Татарстана вновь подтвердила статус одного из наиболее привлекательных туристических центров России. В конкурсе участвовали 473 проекта из 63 регионов страны, а также из Белоруссии и Южной Осетии.

Сразу два проекта Казани также вошли в число лауреатов премии. Фестиваль «Ночной велофест» занял третье место в категории «Лучшее событие в области патриотического туризма». В 2025 году маршрут велопробега был посвящен 80-летию Великой Победы и Году Защитника Отечества, а участие в нем приняли около 4 тыс. человек из разных регионов России.

Еще одну награду получил проект «Ожившие легенды и сказания» Казанского Кремля – театральный фестиваль стал победителем в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».