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Новости Татарстана и Казани
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Казань признали одним из самых лучших городов для жизни с детьми – школьниками
В топ-3 городов-лидеров, которые, по мнению родителей, больше всего подходят для жизни с детьми школьного возраста, вошла Казань. Столица Татарстана разместилась на третьем месте рейтинга сразу после Москвы и Санкт-Петербурга, пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования.
42% родителей школьников назвали Москву самым лучшим городом, каждый третий – 33% – выбрал Санкт-Петербург. За Казань отдали голоса 18% опрошенных.
После столицы Татарстана в рейтинге разместились Краснодар и Сочи, далее – Калининград, Новосибирск, Нижний Новгород и Екатеринбург. На последнем месте оказался Ростов-на-Дону – за него голоса отдали лишь 8% россиян.
Всего в опросе приняли участие 2,7 тыс. родителей со всей страны. Отмечается, что опрошенные в больше степени ориентировались на городскую инфраструктуру, научный потенциал и наличие различных семейных развлечений.
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