Казань признали одним из лучших городов для карьерного роста

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Казань разделила второе место с Санкт-Петербургом в рейтинге российских городов, которые жители считают наиболее подходящими для построения карьеры и увеличения дохода. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob, на которое ссылается РИА Новости.

Согласно опросу, Казань и Санкт-Петербург набрали по 49% голосов. Лидером рейтинга стала Москва: столицу лучшим местом для профессионального развития назвали 66% экономически активных жителей города.

В пятерку также вошли Тюмень, получившая 45% голосов, и Екатеринбург с результатом 44%. Далее расположились Краснодар (39%), Владивосток (38%) и Набережные Челны (36%).

Наименее благоприятным городом для карьерного роста респонденты считают Ульяновск. Там перспективы продвижения по службе и увеличения заработка в своем городе отмечают лишь 14% опрошенных. В Волгограде и Липецке этот показатель составил по 17%, в Тольятти – 19%, в Оренбурге – 20%.

Исследование также показало различия в оценках в зависимости от пола и возраста. Москву чаще называли подходящим местом для карьеры женщины, чем мужчины: 70% против 63%. Среди респондентов младше 24 лет столицу отметили 74%, тогда как в возрастной группе от 35 до 44 лет – 59%.

Среди участников опроса с доходом от 150 тыс. рублей доля тех, кто считает Москву лучшим городом для карьерного роста, составила 68%. Среди зарабатывающих до 100 тыс. рублей таких оказалось 64%.

В исследовании приняли участие 20,5 тыс. человек.