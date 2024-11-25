Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казань признали лучшим городом России для ведения гостиничного бизнеса
Казань признали лучшим городом России для ведения гостиничного бизнеса среди городов-миллионников. Об этом на деловом понедельнике сообщила директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова. Всего в финал Национальной гостиничной премии 2024 года вышло 186 участников в 43 номинациях.
«Это уже вторая почетная награда для города в рамках данной премии. В первый раз мы получили ее в 2022. Победа Казани – это общая победа всей сферы гостеприимства города. Особенно ценно получать награду в этом году, когда на гостиничную отрасль была возложена колоссальная ответственность в связи с большим количеством проводимых международных событий», - подчеркнула Санникова.
Она также отметила, что количество объектов размещения в городе за последние 10 лет увеличилось на 121 единицу, включая хостелы и пятизвездочные гостиницы.
«Этот рост является ярким примером динамичного развития гостиничной отрасли города. Победа в этой области представляет собой важный этап в усилении привлекательности Казани для инвесторов, а также открывает новые возможности для ее продвижения», - заключила Дарья Санникова.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»