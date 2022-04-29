Казань присоединится к Всероссийской социальной акции «Внимание, мотоциклист!»

30 апреля Казань примет участие во Всероссийской акции «Внимание, мотоциклист!». Казанское женское мотосообщество «Wind rose» и мотоциклисты Казани поддерживают эту акцию с 2009 года. Цель мероприятия – привлечение внимания к участникам дорожного движения на двухколесном транспорте и сокращение числа возможных ДТП.

Акция проходит при поддержке ГИБДД РТ. В ней примут участие не только мотоциклисты Татарстана, но и мотбатальон ДПС ГИБДД МВД по РТ, МотоПатруль МЧС и мотобригады медицинской помощи Казани.

Для участников акции важно донести информацию о соблюдении элементарных правил дорожного движения всеми, кто выезжает на дороги общего пользования, в частности, смотреть в зеркала, включать поворотники, избегать резких маневров и не пользоваться телефоном во время движения.

К участию в мероприятии приглашают всех мотоциклистов и неравнодушных жителей Казани. Во время мероприятия будет также действовать комплекс «Лаборатория безопасности», благодаря которому дети смогут овладеть практическими навыками поведения на дорогах и их применением в повседневной жизни.

Встреча участников акции состоится на Центральном стадионе в 12.00.