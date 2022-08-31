Казань присоединится к всероссийской акции «Диктант Победы»

В Казани 3 сентября пройдет всероссийская акция «Диктант Победы», посвященная памяти о событиях Великой Отечественной войны. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

«С 2019 года мы ежегодно проводим масштабное мероприятие, исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. „Диктант Победы“ проводится для привлечения граждан к изучению истории, патриотического воспитания молодежи и проверки знаний об исторических событиях нашей родины», — отметила спикер.

Площадки для проведения диктанта будут организованы в Суворовском училище, Казанском юридическом институте, учебном центре Федеральной противопожарной службы, Военном комиссариате РТ, а также на Казанском пороховом заводе, Заводе имени Серго и других крупных предприятиях, которые во время Великой Отечественной оказывали большую помощь фронту. Всего в этом году диктант планируется провести на 167 площадках.

Для участия в акции желающие могут зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф. По словам Габдрахмановой, главная цель мероприятия заключается в том, чтобы отдать дань памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и труженикам тыла.

Площадки «Диктанта Победы» начнут работать в полдень. Жители республики, которые не смогут принять участие в акции очно, могут написать диктант в режиме онлайн. Задания появятся на официальном сайте в 14 часов.

Всего в диктант включены 25 вопросов, на которые нужно ответить в течение 45 минут. Задания нацелены на проверку знаний о военной истории, а также о литературных произведениях на темы, связанные с войной.