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Культура
29 апреля 2022  04:44

Казань присоединится к марафону «Za Россию» 1 мая

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В Казани 1 мая в парке Победы состоится патриотический концерт в рамках марафона «Za Россию».

По сообщению организаторов, жителей и гостей столицы Татарстана ждут 3 часа живой музыки и выступлений, хэдлайнерами выступят заслуженные артисты Татарстана Фирдус Тямаев и Эльмира Калимуллина.

Кроме того, запланированы различные мастер-классы и активности. Для юных гостей праздника приготовили городок детских профессий, интерактивную локацию «играйбург» и яркую анимацию.

Начало в 14.00. Вход свободный.

«Приходи сам! Приводи друзей! Вместе выступим Za Россию, Za наших!» — подчеркнули организаторы марафона.

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