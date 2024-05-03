Казань присоединилась ко всероссийской акции «Сирень Победы»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В столице Татарстана стартовала всероссийская акция «Сирень Победы». Ее участниками станут более 100 учащихся и преподавателей лицея №83, православной гимназии святителя Гурия Казанского и воспитанников детского сада «Росток», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

На памятных аллеях, имеющихся на территории этих образовательных учреждений, в рамках акции высадят кусты сирени сорта «Севастопольский салют». Их специально привезли из Волгоградского ботанического сада.

Ученики лицея №83 уже посадили пять кустов. На следующей неделе их примеру последуют учащиеся гимназии и дети из «Ростка» вместе с родителями и воспитателями. Всего в городе по итогам акции должны появиться девять кустов сирени.

В городском Комитете по делам детей и молодежи заметили, комментируя акцию, что сирень ассоциируется с праздником, Победой и весной. Именно с ветками сирени в руках встречали в мае 1945 года советских солдат, возвращавшихся домой, заявили там.