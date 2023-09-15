Казань присоединилась к патриотической эстафете «Россия — страна Героев»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня в казанском парке Победы прошла патриотическая эстафета «Россия — страна Героев». В церемонии принял участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В своей речи Алексей Песошин напомнил, что народ Татарстана внес значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне. За военные годы из Татарской АССР на фронт отправились более 700 тыс. человек, причем с полей сражений не вернулись свыше 380 тыс. Звания Героя Советского Союза оказались удостоены 185 уроженцев республики и 166 тех, чьи судьбы связаны с ней. Еще 48 бойцов стали кавалерами ордена Славы трех степеней. В общей сложности более 100 тыс. были награждены орденами и медалями.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«В суровые годы войны Казань стала одним из важных тыловых центров страны. На военный лад было перестроено 139 промышленных предприятий, еще 70 предприятий были эвакуированы из центральных и западных регионов страны. На предприятиях изготавливалось более 600 наименований оружия, боеприпасов и снаряжения для нужд Красной армии», — заметил Премьер-министр РТ.

Упомянул Песошин и о том, что за эти заслуги Казань в 2020 году была удостоена почетного звания «Город трудовой доблести».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Глава Правительства республики, руководитель Следственного управления СКР по РТ Валерий Липский, ветераны Великой Отечественной войны и участники специальной военной операции на Украине возложили цветы к Вечному огню колоннады мемориала Славы и к монументу Советскому солдату.

Затем медали Следственного комитета РФ «Доблесть и отвага» вручили двум ветеранам Великой Отечественной войны. Петр Кильганов был призван в 1943 году в ряды Советской армии и отправлен в инженерные войска на Белорусском фронте, дошел до Берлина. Алексей Комлев служил в подвижном танкоремонтном батальоне под Шяуляем (в составе войск 1-го Прибалтийского фронта) в 1944 году, закончил войну ветеран в восточной Пруссии, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Кроме того, медалями оказались отмечены участники специальной военной операции Валерий Батуев, Данил Грушанин, Альфред Исмагилов, Павел Нардин и Заур Наурзалиев.

После этого состоялась передача символа эстафеты — книги «Герои Отечества» с информацией о героической истории Республики Татарстан и города Казани. Ее получил заместитель руководителя Следственного управления СКР по Нижегородской области Александр Дыньков, так как эстафету перенимает именно этот регион.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Старт эстафете памяти дал еще 23 февраля 2023 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Ее цель — обеспечение преемственности славы поколений, популяризация героической истории Отечества и подвигов защитников Родины в период Великой Отечественной войны.