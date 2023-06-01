Казань присоединилась к общероссийскому старту спортивного марафона «Сила России»

Фото: © «Татар-информ» Салават Камалетдинов

Сегодня в России массово стартует комплексный новый проект политической партии «Единая Россия» — Всероссийский спортивный марафон «Сила России». С 1 июня по 12 августа пройдут бесплатные занятия, мастер-классы и массовые зарядки с участием известных спортсменов. Присоединилась к мероприятиям и спортивная столица страны – Казань.

Сегодня в городе прошла массовая зарядка перед стартовым матчем финального этапа Всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч». Првоела ее заслуженный тренер России, координатор партийных проектов «Детский спорт», «Спорт без границ», «Моя карьера с Единой Россией», член регионального Совета сторонников партии в Татарстане Ольга Павлова.

«Это очень символично, что общий старт Всероссийского спортивного марафона „Сила России“ был дан 1 июня, в День защиты детей, — отметила она. — Вопросы воспитания семейных ценностей — это ключевые приоритеты в нашей стране. Но сегодня у нас есть ещё один, особый повод для гордости: в Казани стартует финал футбольного турнира с богатой историей „Кожаный мяч“. На футбольном поле стадиона „Ракета“ собрались самые талантливые и трудолюбивые молодые игроки. Убеждена, что у многих из них большое будущее, и они вырастут в достойную смену, которая прославит нашу страну на мировых футбольных полях. А я перед началом турнира провела для них массовую зарядку и вручила комплект футбольных мячей участникам».

В Татарстане марафон «Сила России» стартовал 26 мая с детского забега Timerkids, который прошел в рамках Казанского марафона. Также под эгидой Timerkids прошел забег детей с ограниченными возможностями здоровья.